Huawei nova 9 SE, 108MP Kamerasıyla Ön Plana Çıkıyor

Huawei, orta sınıf nova serisini, bütçesi kısıtlı içerik oluşturucular için özel olarak tasarlanmış yeni nova 9 SE ile genişletmeye devam ediyor. Telefonun arkasında, geçen yılki nova 9'a benzer oval bir blokta yer alan, yapay zeka destekli dört kameralı bir kamera kurulumu var.

Buradaki önemli geliştirme, yüksek çözünürlüklü görüntüler ve yüksek çözünürlüklü videolar çekebilen 108MP sensör, 8MP ultra geniş açılı lens, 2MP Bokeh lens ve 2MP makro lens. Ön tarafta ayrıca 16 MP ultra geniş selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca klipleri hızlı bir şekilde bir araya getirmek için ön ve arka kameralardan sürekli kayıt ve Tek Tıkla video oluşturma gibi birkaç dokunuşla video oluşturmaya ve yayınlamaya yardımcı olmak için tasarlanmış akıllı video özellikleri de mevcut.

Nova 9 SE'nin 6.78 inçlik ekranı nova 9'a kıyasla daha büyük ancak nova 9'un 120Hz yenileme hızlarını destekleyen OLED'ine kıyasla 90Hz'de yenilenen bir LCD paneli bulunuyor. 5G özelliğine sahip olmayan cihaz Snapdragon 680 tarafından desteklenme ve 8GB RAM ve mütevazı 128GB dahili depolaması ile birlikte geliyor. Telefonun 4.000 mAh pilini ise 36 dakikada sıfırdan tama şarj edebilen 66W hızlı şarjı ile doldurabilirsiniz.

Her Huawei telefonunda olduğu gibi buradaki en büyük uyarı, Huawei'nin Uygulama Galerisi konusunda iyi bir ilerleme kaydetmesine rağmen hâlâ Google hizmetlerine sahip olamaması.

Huawei nova 9 SE Fiyatı

nova 9 SE, siyah, mavi ve beyaz renk seçenekleriyle Huawei resmî sitesi üzerinden 6.999 TL'ye ön sipariş edilebilir. Ön sipariş ettiğiniz takdirde Band 6 akıllı bilekliğine, 450 TL sepet indirimine, 93,66 TL değerinde AppGalery kuponuna, 6 aylık ücretsiz BluTV üyeliğine, 12 aylık ekran garantisine ve %50 indirimle uzatılmış garanti seçeneklerine sahip olabilirsiniz. Ön sipariş teklifi, uygun ön sipariş fiyatıyla 31 Mart'a kadar devam edecek.

Huawei nova 9 SE Özellikleri