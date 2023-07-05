Huawei Nova Y71 Piyasaya Sürüldü!

Huawei, akıllı telefon kategorisine bir yenisini daha ekledi. Huawei Nova Y71 adıyla duyurulan cihaz son dönem teknolojik donanımlarıyla ön plana çıkıyor.

Model, 6.75 inç geniş ekranına ek olarak üçlü kamera ünitesi ile birinci sınıf kaliteye sahip. Şarj kapasitesi 6000mAh olan ürün Kirin yonga seti tarafından destekleniyor.

Huawei Nova Y71 Özellikleriyle Ön Plana Çıkıyor

Huawei Nova Y71 , silindirik bir kamera modülü içeren hafif kavisli bir tasarıma sahiptir. Ön tarafında U şeklinde bir çentik ve yanlarda ince çerçeveler yer alır. Yaklaşık 199 gr ağırlığında ve 8,98 mm inceliğindeki cihazda kulaklık girişi de mevcuttur.

Akıllı telefon, TFT LCD ekranıyla 16.7 milyon renk görüntüleyebilir. Hafızası 512 GB'a kadar genişletilebilen yeni telefon modeli, son dönemin en etkili işlemcilerinden biri olan Kirin 710A'ya ve 8 GB RAM’e sahiptir.

Kamera teknolojisinde adından söz ettirecek özelliklere sahip akıllı telefon modelinde 48MP arka kameraya ek olarak ön tarafta 8 MP'lik bir selfie kamerası bulunur.