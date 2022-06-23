Yeni Orta Segment Telefon Huawei Nova Y90 Tanıtıldı

Huawei, web sitesinde yeni orta segment akıllı telefonu Nova Y90'ı tanıttı. Büyük ekran, hızlı şarjlı ve geniş kapasiteli bir pil ve Qualcomm Snapdragon 680 işlemciye sahip telefon bugün resmî olarak Huawei web sitesi üzerinden ortaya çıktı.

Ön panel, full HD+ çözünürlüğe sahip 6.7" LCD ekrandan oluşurken 90Hz yenileme hızını ve 270Hz dokunmatik örnekleme hızını destekliyor. Ön kamera olarak ise f/2.0 lensin arkasında 8MP sensörü olan bir kamera mevcut. Arkadaki ana 50MP f/1.8 kamera, makro ve derinlik için birkaç 2MP sensör ile birleştirilmiş durumda. Oval şekilli bir üniteye monte edilen kameraları ekstra bir flaş destekliyor.

Huawei Nova Y90 şarj noktasında ise 40W süper şarj desteği ile 5.000 mAh pile sahip ve Huawei, Nova Y90'da sadece 30 dakikada %50 dolum vaat ediyor.

Yazılım tarafında ise kullanıcıları Emui 12 karşılıyor ancak Huawei hangi Android sürümüne dayandığına dair bir bilgi vermedi. Cihazın bir MateBook dizüstü bilgisayarına bağlanmasına ve kablo olmadan erişmesine izin veren Huawei Bilgisayar Yöneticisi aracılığıyla paylaşılan dosya sistemi de destekleniyor.

Huawei Nova Y90, 8 GB RAM ve 128 GB depolamalı tek bir sürüme ve kristal mavisi, inci beyaz, zümrüt yeşili ve gece yarısı siyah renk seçeneklerine sahip. Resmî web sitesi bu aşamada fiyatlandırma ve kullanılabilirlik hakkında hiçbir bilgi vermiyor.

Huawei Nova Y90 Özellikleri