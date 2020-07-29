Huawei Online Mağaza Kullanan Herkese İndirim Yapılacak!

ABD yasakları nedeniyle Google ile araları bozulan ve doğal olarak Android işletim sistemini kullanamayan Huawei, online mağaza kullanımını arttırmak için yeni bazı hamleler yaptı. İşte merak edilen bütün detaylar.

Huawei Store uygulamasını indirip üye olan veya giriş yapan herkese 200 TL'ye kadar kupon verilecek. Böylece uygulamada iş yürüten kişilerin daha fazla çoğalması bekleniyor. 31 Ağustos'a kadar geçerliliği devam ettirecek bu kampanyadan elde edilen kuponlar 15 Eylül tarihine kadar kullanılabilir.

Huawei online mağaza kullanıcı sayısını artırmak istiyor

Uzakdoğu şirketleri içerisinde çok farklı bir yere sahip olan Huawei, ABD ambargolarına karşı direnmeye çalışıyor. Böylece kendi müşteri potansiyelini elinde tutmaya devam etmek istiyor. Ancak bunun o kadar kolay olduğunu söylemek mümkün değil. QR kodları kullanarak mobil uygulamalara ulaşmak son derece mümkün.

Huawei şirketinin kendi alışveriş mağazasına giderek buradaki QR kodlar ile birlikte istediğiniz bütün kuponları seçebilirsiniz. 2000 TL ve üzeri için 100 TL indirim kuponu alabilirken 3000 TL ve üzeri için 200 TL indirim kuponu elde edebilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak Huawei hediye çarkı gibi bazı sistemlerden de yararlanabilirsiniz.

Hediye çarkları üzerinden günlük 20 ile 130 lira arasında kupon kazanabilirsiniz. Huawei şimdilik kullanıcıları bu tür sistemlerle kendi bünyesinde tutmaya çalışıyor. Ancak gelecek için bir şey söylemek mümkün değil. Belki de firma strateji değişikliğine gidecektir. Sizce Huawei tarafından geliştirilen bu sistem işe yarar mı? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.