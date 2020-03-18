Huawei Online Mağazası'nı Açıyor: Bu Fırsatlar Kaçmaz

Huawei internet üzerinden tüm Huawei ürünlerinin satın alımına olanak tanıyan yeni online mağazasını 23 Mart 2020 Pazartesi günü alışverişe açıyor.

Açılışa Özel İndirimleri ve Fırsatları Kaçırmayın

Mate 30 Pro, Matebook 13, Matebook D 14 veya MateBook D 15 satın alan kullanıcılar yalnızca 1 TL farkla Huawei FreeBuds 3'e sahip olabilecek.

P40 lite veya P30 lite satın alan kullanıcılar da 1 TL farkla Huawei FreeLace sahibi olabilmekte. Ayrıca açılışa özel fiyatı 999 TL olan Huawei FreeBuds 3 almak isteyen tüketiciler, 1 TL farkla Huawei Band 3e’yi yanında alabilirler. Huawei Band 3e yine 1 TL farkla P Smart 2019, Y6 S, Y6 2019 ve Y5 2019 telefonların yanında da satın alınabiliyor.

Huawei online mağazasına burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Abone olup siteye giriş yapan kullanıcılar, günde üç kere hediye çarkını çevirerek 20 ile 140 TL arasında değişen hediye kuponları kazanabilmekte. 23 – 29 Mart tarihleri arasında açılışa özel Huawei Powerbank 10000mAh 18W Type-C 179 TL yerine 99 TL'den Huawei FreeBuds Lite ise 699 TL yerine 199 TL'den satılacak.

Son olarak 23 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında online mağazanın e-posta bültenine abone olacak kullanıcılara, Matebook 13, Matebook D 14 veya MateBook D 15 alımlarında geçerli 1 TL değerindeki Huawei Mini Hoparlör kuponu e-mail ile gönderilecek.