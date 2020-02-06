Huawei, Oppo, Vivo ve Xiaomi Güçlerini Birleştirdi! Play Store'a Rakip Mi Geliyor?

Çinli akıllı telefon üreticileri Huawei, Oppo, Vivo ve Xiaomi güçlerini birleştirme kararı aldı. Huawei, Oppo, Vivo ve Xiaomi, Google Play Store'a rakip olmaya hazırlanıyor.

Çinli Şirketler Google'ı Tahtından Etmek İstiyor

Gelen raporlara göre, Çinli akıllı telefon üreticileri Google Play Store'a rakip olacak. Bu girişimin Global Developer Service Alliance (GDSA) olarak adlandırıldığı ve bazı yönlerden dolaylı bir Play Store rakibi olduğu görülüyor. G DSA, geliştiricilerin uygulamalarını dış pazarlarda pazarlamasını kolaylaştırmayı amaçlamakta.

Kaynaklar, Reuters'a girişimin Mart ayında başlayacağını söyledi, ancak Corona virüsü nedeniyle lansman ertelenebilir. Canalys'in mobilite başkan yardımcısı Nicole Peng, markaların her şirketin bölgesel popülaritesinden yararlanabileceğini söylemekte. Huawei ve Xiaomi'nin konu hakkında açıklama yapmayı reddettiği açıklandı.

Huawei, kendi işletim sistemi olan HarmonyOS üzerinden çalışmaların devam etmekte. Geçtiğimiz dönemlerde açıklama yapan Xiaomi, Oppo ve Vivo, kendi aralarında hızlı dosya transferi için imkan sunacak bir altyapı üzerinde ortak çalışmalar yürüttüklerini açıklamıştı. Şimdi bu altyapının önemli bir kısmı tamamlanmış gibi gözüküyor. Markalara ait bazı modeller için bu teknoloji kullanıma sunuldu. Çinli şirketlerin ileride atacağı adımlar kullanıcılar tarafından merakla beklenmekte.

Konu ile ilgili açıklamalar oldukça sizleri bilgilendireceğiz.