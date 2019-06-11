'Huawei OS' Hakkında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı!

Huawei, ABD ve dolayısıyla Google ile yaşadığı sorunlardan sonra kendi işletim sistemini geliştireceğini açıklamış ve bu alandaki çalışmalarını hızlandırmıştı. Uzun zamandır geliştirilme aşamasında olan ve bir 'B planı' olarak hazırlandığı belirtilen işletim sisteminin, Huawei’nin Android lisansının Google tarafından askıya alınması sonrası artık hayata geçirilmesi oldukça yüksek bir ihtimal.

Google Huawei’nin Android lisansını askıya alınca, başta Huawei cihazlarını kullananlar olmak üzere birçok kişi büyük bir telaş ve merak yaşadı. Android’den, Google Play Store’dan ve Google uygulamalarından mahrum kalan Huawei hakkında bu süreçte pek çok soru işareti ortaya çıktı.

South China Morning Post’ta Huawei’nin işletim sistemi hakkında, "Huawei’nin işletim sistemi, Huawei’nin uzman ekibi tarafından binlerce kez test edilmiş olsa da işletim sistemi hâlâ tüketici ürünleri üzerinde denenmedi. Bu da Huawei’nin şu an tam bir çıkış tarihi verememesi anlamına geliyor." ifadelerine yer verildi.

Huawei’nin son marka başvurusuna göre, şirketin işletim sistemi tüm Android uygulamalarıyla uyumlu olacak ve akıllı telefonların yanı sıra ekosistem ürünlerine de destek verecek.

Yaşanan tüm sorunlara rağmen Huawei’nin Çin’deki satışlarının arttığı dikkate alındığında, şirketin Çin pazarı için herhangi bir kaygısının olmadığı söylenebilir. Ancak Huawei’nin asıl endişesi 'küresel ölçek' yani dünya genelindeki pazarlarda bu işletim sisteminin ne kadar etkili olacağı konusu. Tüm bunların yanıtını çok da uzak olmayan bir gelecekte hep birlikte öğrenebiliriz.