Huawei, HarmonyOS ile Otomobiller İçin Akıllı Ekran Geliştirecek

Çinli üretici Huawei'den otomobiller için akıllı ekran projesi gün yüzüne çıktı. HarmonyOS ekosistemini genişletmeyi amaçlayan Huawei, akıllı arabalar için sunacağı teknolojilerle kullanıcıları heyecanlandıracak gibi gözüküyor.

Huawei'nin resmi Hongmeng (HarmonyOS) işletim sistemi yakın zamanda akıllı telefonlarda yer almayacak ancak Çinli üreticinin hizmet alanı hızla genişliyor. Güvenilir bir blog yazarına göre Huawei, HarmonyOS sistemi ile donatılmış akıllı araba ekranı üzerinde çalışıyor.

Güvenilir bir Çinli sızıntı tarafından Huawei'nin, halihazırda HarmonyOS sistemi ile donatılmış otomobiller için akıllı bir ekran tanıtmak üzere olduğü belirtildi. Otomobiller için akıllı ekranın özellikleri henüz belirsizliğini koruyor olsa da, şirketin bu alandaki çalışmaları sızıntının doğruluğunu destekler nitelikte.

Huawei'den Otomobiller İçin Akıllı Ekran Projesi

Bu yılki Huawei Geliştirici Konferansı 2020 (HDC) sırasında "HMS for Car" (arabalar için Huawei Mobil Servisleri) temasıyla arabalara ilişkin yeni teknolojiler duyuruldu. "HMS for Car"ın akıllı arabalardaki bulut hizmetini anlatan Çinli şirket, ayrıca Volvo ve Hongqi gibi otomobil üreticileriyle ortaklık kurarak akıllı ekran tasarımını genişletmeyi amaçlıyor.

Hatırlayacağınız üzere Eylül ayı başlarında Çinli marka, Huawei Electric Technology Co.'yu kurmuş ve hedeflerinden birinin akıllı otomobiller için ekipman üretmek olduğunu belirtmişti.

Ayrıca 2019 yılında, Huawei'nin tüketici işletme CEO'su Yu Chengdong, şirketin akıllı ekran stratejisinin dört sektörü kapsayacağını aktarmıştı: ev, ofis, araba ve spor ürünleri.

Bu anlamda Huawei'nin HarmonyOS sistemi ve AppGallery uygulama mağazası gibi kendi hizmetlerini oluştururken, Google gibi güçlere olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.