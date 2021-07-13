Bir Huawei Mühendisi Kazadan Sonra Otonom Bisiklet Geliştirdi

Bir Huawei mühendisi, kendi kendine denge kurmayı başaran otonom bisiklet geliştirerek yapay zekanın mobilite sektöründe kullanıldığı alanın sadece arabalarla sınırlı olmadığını gösterdi.

Günümüzde otonom arabalarla ilgili çalışmalar hala tam anlamıyla kusursuz bir hale gelmiş değil, çalışmalar hala devam ediyor ancak dünya çapındaki çalışmalar oldukça umut verici bir noktaya yerleşmek üzere ilerliyor.

Bir Huawei mühendisiyse kendi kendine denge kurup hareket edebilen, sensör ve aktüatörlerle donatılmış yapay zeka destekli bir otonom bisiklet geliştirmek için kişisel deneyimlerinden yararlandı.

Huawei Mühendisinin Otonom Bisiklet Projesi Nasıl Başladı?

Her şey Huawei mühendisinin bisikleti ile kaza yapması sonucunda başladı.

Bisiklete yapay zeka desteği Huawei Ascend 310 ile kazandırıldı.

Enerjisini yaklaşık olarak üç saat boyunca çalışabilen bir otonom bisiklet kullanma olanağı sunacak bir bataryadan aldı.

Bisiklet gerçek zamanlı olarak üretilen veriler sayesinde kendi kendine denge kurma işlevine sahip oldu.

Gerçek dünyada nasıl çalışacağına ilişkin öngörüler, sanal olarak canlandırıldı.

Bisiklet toplamda 4 ay gibi kısa bir süre içinde geliştirildi ve açık kaynaklı hale getirildi.

Projenin Temelleri Bir Kazanın Ardından Atıldı

Projenin baş mühendisi Zhihui Jun, kendi bisikleti ile yaptığı bir kazadan sonra proje üzerinde çalışmaya başladı. Huawei bünyesinde yer alan Jun ve meslektaşları, bisikleti geliştirmek için şirketin teknolojisinden faydalandı.

Bisiklete dahil edilen sensörler, çevre hakkında veri topluyor. Bu sensörler sayesinde nesneler tanımlanabiliyor ve bisikletin belirli bir noktaya olan uzaklığı, bisikletin mevcut konumu ve hızı belirlenebiliyor.

Jun, bisikletin artık düşünme ve karar verme yeteneğine sahip olduğunu belirtti. Bisikletin bataryası ise gerçek zamanlı hesaplama özelliği de dahil olmak üzere bisikletin diğer tüm özelliklerini yaklaşık üç saat boyunca çalışır bir şekilde tutmayı başarıyor.

Çoğu insana göre bisiklet ile ilgili en ilginç kısım gerçek zamanlı olarak veriler elde eden bisikletin anlık hesaplamalarına göre yön belirlemesi, kendi kendini dengede tutması oldu. Bisiklet söz konusu özelliği ile ne zaman hızlanması ve ne zaman yavaşlaması gerektiğini belirleyerek bisikletin hiçbir kaza meydana gelmeden hareket etmesine yardımcı oluyor.

Huawei mühendisi, projeyi açık kaynaklı hale getirerek GitHub'a yükledi.