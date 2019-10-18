Huawei P Smart 2020 Ortaya Çıktı! İşte Özellikleri

Huawei'nin yeni akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Huawei P Smart 2020'nin teknik özellikleri ortaya çıktı. Gelin hep beraber P Smart 2020'nin özelliklerine bakalım.

Huawei P Smart 2020'nin özellikleri Çin'in sertifika kurumu TENAA'da ortaya çıktı. TENAA'da paylaşılan özelliklere göre P Smart 2020, 6.3 inçlik ekran ile gelecek.

Cihaz gücünü Huawei'nin Kirin 810 yonga setinden alacak. Huawei P Smart 2020, üç farklı RAM ve iki farklı dahili depolama alanı seçeneği ile gelecek. Bu seçenekler şu şekilde olacak: 4GB, 6GB, 8GB RAM / 64GB, 128GB dahili depolama alanı.

Huawei P Smart 2020'nin ekrandan parmak izi okuma teknolojisine sahip olacağı konuşuluyor. Akıllı telefonun ön tarafında bir adet 16 megapiksellik kamera sensörü bulunacak. Arka tarafında ise üç adet kamera sensörü yer alacak. Bu kamera sensörlerinin şu şekilde olacağı söyleniyor: 48MP ana, 8MP geniş açı ve 2MP portre fotoğraflar için derinlik sensörü.

Cihazın siyah ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geleceği söyleniyor. 3.900 mAh bataryadan beslenecek olan Huawei P Smart 2020 hakkında gelen bilgiler şimdilik bu kadar. Huawei P Smart 2020'nin Aralık ayında tanıtılması bekleniyor.

Huawei P Smart 2020 hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!