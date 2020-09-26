Huawei P Smart 2021 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, yeni akıllı telefon modeli P Smart 2021'i tanıttı. Huawei tarafından geçrekleştirilen tanıtım ile birlikte yeni akıllı telefon modeli Huawei P Smart 2021 özellikleri, tasarımı ve fiyatı belli oldu. Huawei firmasının yeni akıllı telefon modeli P Smart 2021, sahip olduğu 5000 mAh batarya kapasitesi ve 22,5W SuperCharge hızlı şarj teknolojisi ile dikkat çekiyor. P Smart 2021 ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Huawei P Smart 2021 Özellikleri ve Fiyatı

6.67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan P Smart 2021 , bu ekran üzerinde kullanıcılarına Full HD+ çözünürlük sunuyor. Ekranın üst kısmının ortasında ön kamera için bir delik bulunuyor. Bu tasarım, Çin merkezli teknoloji devinin bu zamana kadar ürettiği hiçbir akıllı telefonda görülmemişti. Ekranın üst kısmının ortasında ön kameraya sahip olması bu sebepten dolayı şirket için bir ilk olma özelliği taşıyor.

3,5 mm kulaklık girişine sahip olan cihazın yan tarafında parmak izi okuyucusu yer alıyor. Gücünü sekiz çekirdekli Kirin 710A işlemcisinden alan P Smart 2021, 4GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip. Cihaz sahip olduğu MicroSD desteği sayesinde kullanıcılar depolama alanını 512GB'a kadar genişletme imkanına sahip olacak. Huawei firmasının yeni akıllı telefon modelinin 206 gram ağırlığına sahip olduğu belirtildi.

P Smart 2021 modelinin arka kısmında dörtlü kamera dizilimi bulunuyor. Cihazın arka kısmında 48MP çözünürlüğünde ana kamera, 120 derece görüş alanına sahip 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2MP çözünürlüğünde makro kamera ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü olmak üzere toplamda dört adet kamera bulunuyor. Huawei firmasının yeni akıllı telefon modelinde yer alan yapay zeka tabanlı süper gece modu sayesinde düşük ışıkta bile başarılı fotoğraflar elde edilmesine olanak sağlıyor. Cihazın ön kısmında ise 8MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

22,5W SuperCharge isimli hızlı şarj teknolojisine sahip olan cihazda 5000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Android 10 işletim sistemi ile birlikte gelen P Smart 2021, EMUI 10.1 kullanıcı arayüzüne sahip. Üç farklı renk seçeneğine sahip olan cihaz yaklaşık 223 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuldu.