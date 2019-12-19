Huawei P Smart Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei yeni akıllı telefon modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Gelin hep beraber Huawei P Smart Pro'nun özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Huawei P Smart Pro Özellikleri

Huawei P Smart Pro, 6.59 inçlik 391 PPI'li 2340 x 1080 FHD+ ekrana sahip. Gücünü Kirin 710F yonga setinden alan Huawei P Smart Pro, 6 GB RAM'e ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Depolama alanı MicroSD kart yardımı ile 512 GB'a kadar artırılabilmekte.

Akıllı telefonun arka tarafında toplamda üç adet kamera sensörü bulunuyor. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 48 MP (f/1.8 diyafram) + 8 MP (Ultra Geniş Açı Lens, f/2.4 diyafram) + 2 MP (f/2.4 diyafram) Huawei P Smart Pro'nun ön tarafında ise açılıp kapanabilen 16 MP, f/2.2 açıklığa sahip kamera sensörü yer alıyor.

4.000 mAh bataryaya sahip olan Huawei P Smart Pro, 10 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini destekliyor ve USB-C bağlantı portu üzerinden şarj oluyor. Cihaz EMUI 9.1 arayüzüne sahip Android 9 Pie işletim sistemi ile gelmekte. Akıllı telefonda Google servisleri bulunmakta.

Huawei P Smart Pro Fiyatı

Huawei P Smart Pro'nun fiyatının 350 euro olduğu açıklandı. Cihazın ülkemizde satışa sunulması beklenmekte.