Huawei P Smart S Türkiye'de Satışta, İşte Fiyatı

Huawei, Haziran ayında tanıttığı akıllı telefon modeli Huawei P Smart S’i Türkiye’de satışa sundu. 48MP yapay zeka destekli üçlü kamerası ve yüksek performansı ile öne çıkan Huawei P Smart S akıllı telefonun özellikleri ve Türkiye fiyatı haberimizde.

Huawei P Smart S Özellikleri

Huawei P Smart S akıllı telefon, 6.3 inç büyüklüğünde, 2400 x 1080 piksel, Göz Konforu Modu ile sağlıklı bir okuma deneyimi sunan Ultra Tam Görüş Ekranı ile geliyor. Kirin 710F işlemcili telefon, 4GB RAM, 128GB depolama alanına sahip.

4000 mAh bataryadan güç alan telefon, 48 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş açılı, 2 megapiksel derinlik sensörüdnen oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip. P smart S, f/1.8 diyafram genişliği ve 6 lensli tasarımı ile fotoğrafların netliğini ve kalitesini geliştiriyor. 8 megapiksellik f/2.4 ultra geniş açılı kamera, fotoğraf ve video çekerken 120 derecelik kadraj alanı sunarak, 78 derece olan standart lenslerin neredeyse iki katı alanı kullanıcının kaydetmesi için sunuyor. 2 megapiksellik f/2.4 derinlik sensörü ise profesyonel bokeh efekti ile özellikle portre çekimlerinin daha canlı olmasını sağlıyor. Güçlü donanımının yanında yapay zeka ile de donatılan P smart S’in yazılımı, çekilen fotoğrafları daha da geliştiriyor. HUAWEI AI algoritmaları ile güçlendirilen Multi-Frame Noise Reduction özelliğini barındıran çarpıcı gece modu, 6 saniyeye kadar elle çekilen gece fotoğraflarındaki kırmızı göz, gren veya bulanıklık gibi istenmeyen efektleri fotoğraftan otomatik olarak kaldırabiliyor. HUAWEI P smart S, Sahne Tanımlama algoritması ile mimari, gün doğumu, portre gibi 500’den fazla sahneyi tanıyıp kamera ayarlarını buna göre optimize edebiliyor. Damla çentikli tasarıma sahip HUAWEI P smart S, 16 megapiksellik f/2.0 selfie kamerası ile de yapay zeka özelliklerini kullanarak AI arka ışıklandırma ve AI portre güzelleştirme gibi özellikler ile ideal selfie çekimi imkanı sunuyor.

Huawei P Smart S Fiyatı

Huawei Mobil Servisleri ile gelen, Google Mobil Servislerinin yüklü olmadığı Huawei telefon modellerinden biri olan P Smart S, Kristal ve Siyah renk seçenekleriyle geliyor. Cihaz, 3199 TL fiyat etiketiyle HUAWEI Online Mağaza’da satışta.