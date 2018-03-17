Huawei P10 ve P10 Plus İçin Android Oreo Güncellemesi Çıktı

Huawei’de tüm dikkatler P20’üzerinde toplanmış olsa da telefon piyasaya sürülmeden önce Huawei, P10 ve P10 Plus modelleri için Oreo güncellemesini yayınladı.

Huawei P10 Oreo güncellemesi için bir süredir gerçekleştirilen testler, nihayet tamamlandı. Güncellemenin yakın zaman sonra geleceğini ilk olarak Huawei’nin Filipinler Facebook sayfası duyurmuştu. Huawei Filipinler Facebook sayfasının söylediğine göre, P10 ve P10 Plus model akıllı telefonları olan kullanıcılar, Android Oreo yazılım güncellemesini almaya başladılar.

Güncelleme şu anda OTA üzerinden gönderildiği; ancak ülkemizde ve Avrupa’da henüz bu güncellemeye ulaşılamadığı söylendi. Güncellemenin önümüzdeki birkaç ay içerisinde ülkemizde ve Avrupa’da da etkin hale getirileceği tahmin ediliyor. Huawei’nin güncellemeyi ilk olarak Avrupa’da dağıtmayıp Filipinler’de aktif hale getirmesinin aslında çok anlaşılır bir sebebi var: Çünkü Huawei, bu güncellemenin sorunsuz bir şekilde çalışıp çalışmadığından tam olarak emin olmadan, güncellemeyi Avrupa’da dağıtmak istemiyor. Eğer güncellemede olur da bir sorun çıkarsa, güncelleme büyük kitlelere yayılmadan sorunu gidermek istiyor.

Android 8.0 Oreo güncellemesi, arayüze pek bir değişiklik getirmese de uygulamalarda ve sistemde bazı düzeltmeler, yenilikler ve performans iyileştirmeleri getiriyor. Huawei P10 ve P10 Plus kullanıcıları, kendi telefonları için güncellemenin erişilebilir olup olmadığına, Ayarlar menüsü içerisindeki Sistem güncellemesi bölümünden bakabilirler.