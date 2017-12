Huawei P11 2018'in İlk Çeyreğinde Çıkış Yapacak

Çinli akıllı telefon devi Huawei 2017 yılında kullanıcılara her segmentte yer alan ürünler sundu. Çıkardığı telefonlarla alkışları toplamayı başaran Huawei için 2018 yılı daha iyi geçebilir. Yeni gelen bazı bilgilere göre Huawei, gelecek yılın ilk çeyreğinde düzenlenecek olan MWC fuarında P11 cihazını tanıtacağı ifade ediliyor.

Birkaç aydır hakkındaki sızıntılarla gündemden düşmeyen P11'in şimdi de tanıtım tarihi ortaya atıldı. Bu yılın Şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) fuarında P10 cihazını tanıtan Huawei'in önümüzdeki yıl geleneğini bozmayacağını ve MWC 2018 etkinliğinde P11'i tanıtacağı söyleniyor.Bu söylentiyi ortaya atan kişi ise teknoloji basının önemli isimlerinden olan Roland Quandt. Yani P11'in MWC'de tanıtılma ihtimali bir hayli yüksek.

So the Huawei P11 seems to be a Q1 2018 thing (again). We were just promised "exciting new products" with a focus on camera and AI for Q1 at a local german Huawei Xmas event. Could be MWC like the P10.