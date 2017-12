Huawei P11, 40MP ve 24MP Kamerayla Gelebilir

Leica ile anlaşma sağladıktan sonra kamera konusunda bir hayli iddialı olan Huawei şirketinin, yeni amiral gemisi Huawei P11'de 5x hibrid zoom yapabilen üçlü lense sahip 40 MP'lik bir arka kameraya ve 24MP'lik bir ön kameraya yer verebileceği söylentiler arasında.

Akıllı telefonlarda sızdırma konusunda akla ilk gelen isim olan Evan Blass tarafından ortaya atılan iddianın temelinin Huawei'nin yaratıcı ajanslarından geldiği ifade edildi. Bu ajanslar tarafından hazırlanan bir görseli paylaşan Blass, Huawei'nin ne kadar iddialı olduğunu da göstermiş oldu. Ancak yabancı kaynaklar üç lensi tek kameraya yerleştirebilmenin ve yonga setinin de buna güç vermesinin mümkün olamayacağı düşünülüyor.

Is the next Huawei P-series going to be an imaging powerhouse? A digital artist at one of the company's creative agencies added these "PCE Series" ads to their portfolio -- claiming 40MP, 3 lens rear (5x hybrid zoom) + 24MP selfie, all Leica-co-developed. pic.twitter.com/t8w3VlL55L