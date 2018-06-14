Huawei P20 Ailesi 6 Milyondan Fazla Sattı

Mart ayının sonuna doğru Paris'te düzenlenen lansman kapsamında tanıtılan Huawei P20 serisinin satış rakamları ortaya çıktı. On haftalık süreçte 6 milyon satış rakamını geçmeyi başaran P20 ailesinin ABD pazarına giriş yapmadığını da hatırlatmak gerekiyor.

Huawei P10'a oranla yüzde 81 daha fazla satmayı başaran P20 serisi, hiç şüphesiz kullanıcılar tarafından beğenilmiş durumda. Ayrıca ABD ile yaşanan sorunlardan dolayı Amerika'daki büyük bir kitleye erişemeyen Huawei'in yine de iyi bir iş çıkardığını söylersek yanlış olmayacaktır. Konu hakkında Huawei'nin Ürün Hattı Başkanı Kevin Ho ise şunları söyledi:

" HUAWEI P20 Serisindeki başarımızı, mükemmel olmaya teşvik edici nitelikte olarak görüyoruz. Yıl bitmeden önce bu modelden daha fazlasını görmeyi bekliyoruz."

Bunun dışında Çinli üreticinin üç veya dört ay içerisinde Mate 20 serisini de sunması bekleniyor. Bu anlamda yeni gelecek modeller tabiki P20 satışını olumsuz etkileyecektir ancak P20 ailesinin fiyatlarındaki düşüş, bazı kullanıcıları P20 almaya yönlendirecektir diye düşünülüyor.

Son olarak Huawei P20 Pro incelememizi izlemediyseniz sizi şöyle alalım: