Huawei P20 Ailesinin Özellikleri, Fiyatı, Çıkış Tarihi

Çinli şirket Huawei'in bu yılki üst seviye telefon ailesi P20 hakkında tüm bilgiler sızdırıldı. Böylece 27 Mart'ta yani yarın tanıtılması planlanan telefon modellerinin fiyatlarını ve teknik özelliklerini önceden öğrenmiş ortaya çıkmış oldu. İşte Huawei P20, Huawei P20 Lite ve Huawei P20 Pro'nun özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi:

Huawei P20 Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Huawei P20 Kirin 970 2.36GHz yonga setinden gücünü alacak. 4GB RAM ve 128GB dahili depolama ile gelmesi planlanan telefonun 5.8 inçlik 2240x1080 piksel çözünürlüğünde ekranı bulunacak. Arkada 20MP+12MP kamera kurulumuyla kullanıcılara sunulacak olan P20'de 3400mAh batarya bulunacak. Ayrıca telefonda parmak izi sensörüne ek olarak yüz tanıma özelliğinin de olması bekleniyor.

Huawei P20 Android 8.1 Oreo işletim sistemi ve EMUI 8.1 arayüzüyle 649 Euro'dan satılacağı iddia ediliyor.

Huawei P20 Lite Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Huawei P20 Lite ise biraz daha düşük ancak yine de dikkat çeken detaylara sahip. Kirin 659 2.36GHz yonga setini barındıracak cihazda 4GB RAM ve 64GB dahili depolama yer alıyor. Huawei P20'ye göre daha küçük bir bataryaya sahip olacak cihazda 5.86 inç 2280x1080 çözünürlüğünde ekran bulunacak. P20 Lite'ın 16MP arka kamera çözünürlüğü olacağını da belirtmek gerekiyor.

Huawei P20 Lite'da Android 8.1 Oreo yer alacakken fiyatının 369 Euro olacağı söyleniyor.

Huawei P20 Pro Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Son olarak ailenin en güçlü modeli olan Huawei P20 Pro'da Kirin 970 2.36GHz çip bulunuyor. 6GB RAM ve 128GB dahili depolamayla gelmesi planlanan telefonun 2240x1080 çözünürlüğe sahip 6.1 inç ekranla sunulması bekleniyor. Ayrıca bazı söylentilere göre P20 Pro'da 4000mAh batarya ve 40MP ve 20MP arka kamera kurulumu yer alacak.

Yine diğer iki cihaz gibi P20 Pro'da Android 8.1 Oreo bulunacak ve bu cihazın 899 Euro fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.