Huawei P20 Lite, Mate 20 Lite ve P Smart'a EMUI 9 Geliyor

Huawei'nin orta segmente sunmuş olduğu P20 Lite, Mate 20 Lite ve P Smart 2018 modelleri için yeni güncelleme kapıda. Cihazlara gelecek yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar EMUI 9'un keyfini çıkaracak.

EMUI 9 güncellmesi, P20 Lite, Mate 20 Lite ve P Smart 2018'in lansmandan bu yana kullanılan ikinci büyük sürüm yükseltmesini oluşturuyor. Önceki nesil telefonların kullanıcıları, artık en güncel Huawei kullanıcı arayüzü tarafından sağlanan yeni nesil deneyimi yaşayabilecekler.

Kullanıcı deneyimi açısından, EMUI 9'daki konfigürasyon öğeleri yüzde 10 oranında azaltıldı. Güncelleme tutarlı UI tasarımı, doğal ve sürükleyici arayüz tasarımı, tek elle kullanım, yeni navigasyon seçenekleri ve genel olarak daha akıcı bir kullanıcı deneyim sunuyor. EMUI 9 doğal kullanıcı arayüzü, daha sorunsuz operasyonel deneyim ve oyun deneyimini büyük ölçüde artıran GPU Turbo 2 özelliklerine sahip.

Güncellemeler 15 Temmuz'a Kadar Tamamlanacak

Birkaç hafta içerisinde bölge bölge dağıtılacağı öğrenilen EMUI 9 güncellemesinin 15 Temmuz’a kadar tamamlanacağı öğrenildi. Global pazarda EMUI 9'a yükselen kullanıcı sayısı 80 milyona yaklaşıyorken, bu rakamın Haziran sonunda 100 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.