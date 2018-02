Huawei P20'nin Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Çinli akıllı telefon devi Huawei, bu yıla damgasını vuracak yeni P serisi cihazının tanıtım tarihini açıkladı. P20 veya P11 şeklinde bir açıklamada bulunmayan Huawei'nin hangi ismi kullanacağı tartışma konusu olmuştu. Ancak Roland Quandt Twitter'dan yaptığı açıklamada yeni modelin P20 olarak geleceğini ve üç farklı versiyonunun olacağı ifade etti.

Yeni cihazlarını MWC 2018'de tanıtacağı düşünülen şirket, herkesi ters köşe yapmayı başardı. 27 Mart tarihinde Paris'te düzenlenecek özel bir lansman ile kullanıcılara yeni cihazlarını sunacak olan Huawei, P20 serisini MWC'de tanıtmayarak farklı olmaya çalışıyor. Ayrıca bu lansman ile Avrupa'daki marka değerini ön plana çıkarmak isteyen Çinli üretici, P20'yi üç farklı sürüm ile duyuracak. Bunların Huawei P20, P20 Plus ve P20 Lite olacağı belirtiliyor.

PS: Huawei P20 is the name, not P11. https://t.co/4rLMO09v4x