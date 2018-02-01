Huawei P20'nin Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Çinli akıllı telefon devi Huawei, bu yıla damgasını vuracak yeni P serisi cihazının tanıtım tarihini açıkladı. P20 veya P11 şeklinde bir açıklamada bulunmayan Huawei'nin hangi ismi kullanacağı tartışma konusu olmuştu. Ancak Roland Quandt Twitter'dan yaptığı açıklamada yeni modelin P20 olarak geleceğini ve üç farklı versiyonunun olacağı ifade etti.

Yeni cihazlarını MWC 2018'de tanıtacağı düşünülen şirket, herkesi ters köşe yapmayı başardı. 27 Mart tarihinde Paris'te düzenlenecek özel bir lansman ile kullanıcılara yeni cihazlarını sunacak olan Huawei, P20 serisini MWC'de tanıtmayarak farklı olmaya çalışıyor. Ayrıca bu lansman ile Avrupa'daki marka değerini ön plana çıkarmak isteyen Çinli üretici, P20'yi üç farklı sürüm ile duyuracak. Bunların Huawei P20, P20 Plus ve P20 Lite olacağı belirtiliyor.

PS: Huawei P20 is the name, not P11. https://t.co/4rLMO09v4x — Roland Quandt (@rquandt) 27 Ocak 2018

Paylaştığı Tweet'te kendinen bir hayli emin gözüken Quandt, cihazların kod adlarını ve hangi renk seçenekleriyle geleceğini paylaştı. P20 ve P20 Plus'ta aynı renkler olmasına rağmen P20 Lite'da ayrıca pembe rengin olması gözlerden kaçmadı. P20 Lite'da pembe seçeneğinin olması, cihazın bayanlara hitap edeceğinin bir göstergesi olabilir.

Ayrıca üç arka kamerayla ve Kirin 970 ile geleceği ifade edilen cihazları dört gözle bekliyoruz. Peki ya siz Huawei'nin P20 modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.