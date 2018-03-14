Huawei P20'nin Üçlü Kamerası İçin Yeni Videolar Yayınlandı

27 Mart tarihinde Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek bir tanıtım etkinliğiyle birlikte bütün özellikleri gün yüzüne çıkacak olan Huawei P20 için bugün yeni videolar yayınlandı. Çinli şirket hazırladığı iki videoyla birlikte Huawei P20’nin üçlü kamera sisteminin bazı özelliklerini tanıttı.

Birkaç hafta önce yapılan resmi açıklamayla birlikte Paris’te düzenlenecek etkinlikle birlikte Huawei P20’nin tanıtımının yapılacağını duyuran Huawei, yeni amiral gemisine dair kimi detayları anlatan videolar paylaşmaya başladı.

“See Brighter” adıyla yayınlanan ilk videoda üçlü kamera ile profesyonel çekim ekipmanları karşılaştırıldı. Profesyonel fotoğrafçıların daha fazla ışık için onlarca farklı donanımlar kullanması gerektiği anlatılmaya çalışılırken, Huawei P20’nin sadece bir tuşla aynı parlaklık seviyesine ulaşabileceği gösterildi.

“See Closer” başlıklı videosuyla yine profesyonel fotoğrafçılar ile P20’nin yakınlaştırma (zoom) özellikleri yan yana getirildi. Halihazırda kullanılan DSLR makinelerin daha fazla yakınlaştırma için onlarca farklı lens kullanmaları gerektiği hatırlatırken, çeşitli yazılımlarla desteklenen Huawei P20’nin bunu sadece telefon kamerasıyla yapılabildiği aktarıldı.

27 Mart tarihinde Huawei P20 kamera özelliklerinin yanı sıra teknik detaylarının da paylaşılacağı vurgulanırken, telefonu daha yakından görmek için hemen aşağıdaki videoları izleyebilirsiniz: