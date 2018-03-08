Huawei P20, P20 Lite ve P20 Pro'dan En Net Görüntüler

Bir aydan kısa bir zaman sonra resmen tanıtılacak yeni Huawei P20 serisi ile ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Huawei P20, P20 Lite ve Pro 20 Pro'dan sızdırılan görseller, bize yeni amiral gemilerine dair sağlam ipuçları veriyor.

Daha önce de birçok telefonunun hem tasarımını hem de teknik özelliklerini neredeyse birebir şekilde sızdıran Evan Blass, Huawei P20 serisinin görüntülerini paylaştı.

Hayal gücüne yer bırakmayacak şekilde sızdırılan görseller, Çinli şirketin yeni amiral gemilerinden ne beklememiz gerektiğini net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Huawei P20

Huawei'nin her üç modeli de iPhone X ile başlayan ardından ASUS ZenFone 5 ile devam eden 'çentik' modasını benimsiyor. Sahip olduğu özellikleriyle diğer iki telefonun ortasında konumlanan Huawei P20, metal bir çerçeve tasarımıyla geliyor.

Ön kamerası ve sensörleri çentik bölümünde bulunan P20, bu sene birçok akıllı telefonda gördüğümüz çift arka kamera modasını da devam ettiriyor. Öte yandan ekranın altındaki bölümün biraz kalın olduğunu söyleyelim. Tabii bundaki en önemli neden, parmak izi sensörünün arkaya değil, bu bölüme yerleştirilmiş olması.

Huawei P20 Lite

P20 Lite, tasarım anlamında P20'ye oldukça benziyor, ancak belli nüans farklılıkları olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz.

Telefonun ön yüzünde daha büyük bir çentik görüyoruz. Parmak izi okuyucusu ise arka panele taşınarak, al bölüm ince tutulmuş. Çift arka kamera kameraya ev sahipliği yapan model, oldukça uygun bir fiyat etiketiyle gelecek.

Huawei P20 Pro

P20 ve P20 Lite gibi, P20 Pro da cam bir panel, metal çerçeve ve ekranın hemen üstüne konumlandırılan bir çentik bulunuyor. Parmak izi sensörü P20 ile aynı yerde, ancak daha önce bahsettiğimiz iki telefonun aksine P20 Pro'nun arkasında üç kamera bulunuyor.

P20 Pro'nun diğer iki modelden ayrıldığı bir diğer nokta da, güçlü bataryası. Teknik detaylara şu an için sahip değiliz ancak Huawei'nin Pro modelinde kullanıcıları memnun edecek bir batarya tercih edeceğini tahmin ediyoruz.

Huawei, 27 Mart 2018 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek lansmanda Huawei P20, P20 Lite ve P20 Pro akıllı telefonlarını resmen tanıtacak.

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