Huawei P20 ve P20 Pro Özellikleri, Fiyatı, Çıkış Tarihi

Çinli telefon üreticisi Huawei’nin yeni amiral gemisi telefonları, dün yapılan tanıtım toplantısıyla birlikte tanıtıldı. Cam destekli tasarımı, üç kameralı görülmemiş teknolojisiyle işte Huawei P20 ve P20 Plus özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi...

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen görkemli bir törenle tanıtılan Huawei P20 ve P20 Plus, kendi has özellikleriyle dikkatleri çekmeyi başardı. 18.7:9 en boy oranı, Kirin 970 işlemcileri, 4 ya da 6GB RAM desteği ve Lecia lensler kullanan kameralarıyla her iki telefon da gerçek bir amiral gemisi olduklarını gösterdi.

Her iki telefonda da iPhone X benzeri çentikli tasarıma yer veren Çinli telefon üreticisi, telefonların alt tarafına çerçeve yerleştirerek, biraz olsun şaşkınlık yarattı. Bununla birlikte yüksek kaliteli malzemelerle telefonlarını hazırlayan şirket, her iki modelinin arka tarafını camla kaplayarak, daha güzel bir görüntü ortaya çıkmasını sağladı.

Huawei P20 Plus modelinin dikkat çeken bir başka özelliğiyse kullandığı üç kamera oldu. Telefonun arkasına Lecia marka lenslerle güçlendirilmiş 3 kamera yerleştiren şirket, binlerce dolara satın alabileceğiniz DSLR makineler kadar yüksek kaliteli fotoğraflar çekebileceğinizin müjdesini verdi. Işık ve derinlik konusunda DSLR'dan daha iyi olduğunu iddia eden Huawei, fotoğraf konusuna merakla kullanıcıların ilgisini böylece çekmiş oldu.

Huawei P20 ve Huawei P20 Plus Fiyatı

Tanıtım etkinliği sırasında her iki telefona dair fiyat bilgileri paylaşıldı. Huawei P20 modelinin 4GB bellek ve 128GB depolama alanıyla geleceği ve Avrupa marketlerine 649 euro fiyat etiketiyle sunulacağı duyuruldu.

Huawei P20 Plus modelinin ise 6GB RAM ve 128GB depolama alanı seçenekleriyle 899 euroya alıcı bulacağı söylenenler arasında yerini aldı.

Bir önceki sene marketlerdeki yerini alan Huawei P10 yine 649 euro, Huawei P10 Plus ise 799 euro fiyatla satışa çıkmıştı.

Huawei P20 temelinde hazırlanan ve Porsche Desing ile birlikte geliştirilen Huawei Mate RS isimli modelin ise 6GB RAM ve 256GB depolama alanı olan sürümünün 1,695 euro, 6GB/512GB versiyonunun 2,095 euroya satılacağı belirtildi.

Huawei P20 ve Huawei P20 Plus Çıkış Tarihi

Tanıtım etkinliğinin hemen ardından Huawei P20’nin ön siparişe açıldığı duyuruldu. İsteyen kullanıcıların hemen P20 satın alabilecekleri ve çok yakın zaman sonra teslim alabilecekleri belirtildi.

Huawei P20 Plus modelinin 6 Nisan Cuma günü çıkış yapacağı kaydedilirken, Huawei Mate RS’in 12 Nisan Perşembe günü müşterilerle buluşacağının altı çizildi.

Huawei P20 ve Huawei P20 Plus Özellikleri