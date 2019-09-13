Huawei P30 Lite'a Yeni Renk Seçeneği Geliyor

Huawei P30 ve P30 Pro modellerinin uygun fiyatlı versiyonu olan Huawei P30 Lite, çok yakında yeni renk seçeneğine kavuşacak. Huawei P30 Lite'a yeni bir renk seçeneğinin geleceği ortaya çıktı.

Huawei, IFA 2019 Fuar'ında P30 Pro'nun Mystic Blue ve Misty Lavender olmak üzere iki farklı yeni renk seçeneği ile geleceğini açıklamıştı.

Bugün ise Huawei P30 ve P30 Pro'da bulunan kristal mavisi renk seçeneğinin çok yakında Huawei P30 Lite'a da geleceği bilgisi paylaşıldı.

Huawei P30 Lite, 6.15 inçlik ekrana sahip. Gücünü Kirin 710 yonga setinden alan akıllı telefonda 4GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunmakta. Cihazın arka tarafında üç adet kamera sensörü yer almakta. Bu sensörler: 48 MP (Geniş Açı Lens, f/1.8 diyafram) + 8 MP (Ultra Geniş Açı Lens) + 2 MP (Bokeh Lens).

P30 Lite'ın ön tarafında ise bir adet 24 megapiksellik, f/2.0 diyafram aralığına sahip kamera sensörü bulunmakta. 3340 mAh değerindeki bataryası sayesinde uzun bir kullanım süresi vadeden akıllı telefon, 18 Watt'lık hızlı şarjı destekliyor.

P30 Lite'ın kristal mavisi renk seçeneğinin ne zaman ve hangi pazarlarda satışa çıkacağı henüz bilinmiyor. Huawei P30 Lite'ın yeni renk seçeneği hakkında detaylar gelir ise sizleri bilgilendireceğiz.