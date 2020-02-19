Huawei P30 Lite Geri Döndü! - Yenilenmiş Huawei P30 Lite (2020) İnceleme

Teknik özellikleri yenilenen Huawei P30 Lite'a yakından bakıyoruz. P30 Lite (2020) hakkındaki tüm detayları sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıdan inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.

Yenilenmiş Huawei P30 Lite Özellikleri

Dilerseniz yenilenmiş Huawei P30 Lite'ın özelliklerine bir göz atalım. 6.15 inç ekran ile karşımıza çıkan Huawei P30 Lite, 4 GB RAM'e ve 64 GB dahili depolama alanına sahip.

Cihazın ön kısmında bir adet 32 megapiksellik kamera sensörü yer almakta. Arka tarafta ise üç adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 24 MP ana, 8 MP geniş açı, 2 MP portre fotoğraflar için derinlik sensörü.

3.340 mAh bataryadan beslenen Huawei P30 Lite, hızlı şarj teknolojisini desteklemekte ve USB Type-C bağlantı portu üzerinden şarj olmakta.

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