Huawei P30 Lite New Edition Sessizce Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Huawei, P30 serisine yeni bir akıllı telefon daha ekledi. Huawei P30 Lite New Edition, sessiz sedasız yurt dışında tanıtıldı. Gelin hep beraber Huawei P30 Lite New Edition'un teknik özelliklerine yakından bakalım.

Huawei P30 Lite New Edition Özellikleri

Huawei P30 Lite New Editon adından da anlaşılacağı üzere P30 Lite modelinin yeni sürümü. Yeni tanıtılan cihazın tasarımı ve bazı teknik özellikleri P30 Lite ile aynı. Huawei P30 Lite New Edition, 6 GB RAM'e ve 256 GB dahili depolama alanına sahip.

Geçtiğimiz yılın başlarında tanıtılan P30 Lite modelinde 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunmaktaydı. Huawei cihazın teknik özelliklerini iyileştirdi ve yeniden piyasaya sürdü. Huawei P30 Lite, Kirin 710 yonga setinden güç almakta ve Google servisleri ile gelmekte.

Huawei P30 Lite New Edition'un 15 Ocak'ta İngiltere'de 389 dolardan satışa sunulacağı açıklandı. 389 dolar şu anki kur ile 2.293 TL'ye tekabül etmekte. Akıllı telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

Hemen aşağıda yer alan videodan Huawei P30 Lite inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. P30 Lite inceleme videomuzda cihazın tüm teknik özelliklerini sizlere aktarmaktayız.