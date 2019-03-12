Huawei P30 Lite Resmi Tanıtımdan Önce Satışa Çıkarıldı!

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, P20 serisi akıllı telefonlarıyla iyi bir başarı yakalamıştı. Özellikle de P20 Lite modeli, kullanıcıların bu seride en çok tercih ettiği model olmuştu.

Şirket şimdi de Huawei P30 ailesini 26 Mart’ta Paris’te resmi olarak tanıtmaya hazırlanıyor. P30 Lite’ın fiyatı ve özelliklerinden dolayı en çok tercih edilecek model olacağı tahmin ediliyor.

Polonya’daki bir online alışveriş sitesi ise ilginç bir şekilde P30 Lite’ı şimdiden satışa çıkardı. Huawei P30 Lite 128 GB Black başlığıyla satışa çıkarılan telefonun özellikleri ve tasarımı hakkında herhangi bir bilgi verilmiyor ancak fiyatı açık bir şekilde belirtiliyor.

Fiyatında herhangi bir değişiklik görülmeyen P30 Lite modelinin, P20 Lite ve Mate 20 Lite modellerinde olduğu gibi 370 Euro’luk (yaklaşık 2.275 TL) bir fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor. Ancak ülkemizdeki fiyatlandırma daha farklı olabilir.

Gücünü Kirin 710 işlemcisinden alacak olan P30 Lite, 6.15 inç Full HD+ çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak. Telefonun arka bölümünde ise 20 MP + 16 MP + 2 MP çözünürlüğünde üçlü kamera kurulumu yer alacak.