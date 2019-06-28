Huawei P30 Pro Gerçek Bir Çin Ürünü Mü?

Birçok ülkenin birbirinden farklı akıllı telefon üreticileri bulunsa bile, yine de üretilen modellerin o ülkeye ait olduğunu söylemek pek mümkün değil. Özellikle de alınan parçaların önemli bir bölümü ABD malıysa, işler çok daha zor bir hale gelebiliyor. Peki Huawei P30 Pro ne kadar Çinli? işte haberimizin detayları.

Huawei ve ABD arasında geçen ticaret yasağından hemen önce P30 Pro için bazı parçalar tedarik edilmişti. Bu parçaların önemli bir bölümü ABD ürün olduğu için Huawei P30 Pro için bir Çin malı demek pek mümkün görünmüyor diyebilirsiniz. Ancak yapılan bir araştırma, Huawei P30 Pro modelinin gerçek bir Çinli olduğunu ortaya koyuyor.

Huawei P30 Pro parçalarına ayrılarak incelendi

Nikkei gazetesi Huawei’nin amiral gemisi telefonu olarak bilinen P30 Pro’yu incelemek için parçalarına ayırdı. Cihaz söküldükten sonra onun Amerikalı olduğunu tahmin edenler çok tuhaf sonuçlar elde etti. Tahmin ettikleri gibi Huawei P30 Pro modeli ABD'li çıkmadı.

Yaptıkları araştırmada bu modelin %16’lık kısmının Amerika'dan geldiği ifade edildi. Cihazın geriye kalan bölümü ise, tamamen Huawei’nin kendi üretimi. Cihazın üretildiği cam ve yarı iletken materyaller, daha çok Uzak Doğu ülkelerinden tedarik edildi.

Bu gazetenin taraflı varsayarsak, Huawei ABD'li üreticilere çok fazla bağımlı değil. Her ne kadar ABD büyük bir yasak koysa bile bazı ABD'li üreticiler bu yasal boşluklardan yararlanarak Çinli markaya parça satabiliyor.