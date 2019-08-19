Huawei P30 Pro, İkinci Kez 'En İyi Akıllı Telefon' Ödülünü Aldı

Huawei P30 Pro, Avrupa Görüntü ve Ses Birliği (EISA) tarafından ikinci kez 'En İyi Akıllı Telefon' ödülüne layık görüldü. Huawei P30 Pro, 'EISA En İyi Akıllı Telefon 2019-2020' ödülünün sahibi oldu.

EISA, Huawei P30 Pro'nun düşük ışıktaki fotoğraflama yeteneklerini 'Şu anda bir akıllı telefondan alabileceğiniz en iyi performans' olarak nitelendirdi.

EISA açıklamasından ayrıca P30 Pro'nun ultra geniş lens, portre modu ve periskopik 5x telefoto lensi için rakiplerinin önüne geçtiğini söyledi. EISA üyeleri, 30'dan fazla ülkeden tüm tüketici elektroniği yelpazesinde uzman medyayı içermekte.

EISA üyeleri her sene ödüle layık olması gerektiğini düşündükleri ürünlerin listesini çıkarmakta. Adaylar EISA'nın AGM'sine sunuluyor ve burada üyeler her bir kategoriyi kazanan için oy vermeden önce cihazları derinlemesine analiz ediyor.

Huawei Tüketici Elektroniği Başkan Yardımcısı Li Changzhu, EISA'dan bir ödül daha aldıkları için onur duyduklarını belirtti ve şunları söyledi: "Huawei her yeni cihazında, akıllı telefon kamera yeteneklerinin sınırlarını en son teknolojilerle zorlayarak tüketicilere yeni ve geliştirilmiş akıllı telefon fotoğrafçılığı deneyimi sunmaya devam edecektir."

Yılın en iyi kamera ödülünü elinde tutan Huawei, 6 Eylül'de Berlin'de düzenlenecek olan EISA Ödülleri Töreni’nde, 'EISA En İyi Akıllı Telefon 2019-2020' ödülünü alacak.