Huawei P30 Pro Önemli Bir Güncelleme Aldı

Akıllı cep telefonları içerisinde bazı özellikleri nedeniyle farklı bir konumda bulunan Huawei P30 Pro yenileniyor. Şirketin ürettiği en iyi kameralardan bir tanesine sahip olan bu cep telefonu, artık eskisinden çok daha iyi bir kameraya sahip.

Huawei nin uzun bir süredir kullanıcıları merakta bıraktığı Huawei P30 serisinin gözbebeklerinden P30 Pro, Superzoom özelliğine sahip. Hatta şirket bu akıllı telefon modelini tanıtırken, Ay yüzeyini bile çekebildiğini iddia ediyordu. Gelen güncelleme bu Superzoom yeteneğine biraz daha netlik kazandırdı.

Huawei P30 Pro Güvenlik Güncellemesi Aldı

Huawei P30 Pro modelinde, bazı güvenlik açıkları olduğu iddia ediliyordu. Android güvenlik yamasının Nisan versiyonu, bu yeni güncelleme ile birlikte akıllı telefona kazandırıldı.

Modelin kamerasında yazılımsal açıdan bu güncelleme ile birlikte bazı değişiklikler yapıldı. Örneğin Superzoom yapıldığında daha önceden hafif bir bulanıklık oluştuğu ullanıcılar tarafından ifade ediliyordu. Şirket, yazılımsal bir çözüm getirerek netliği arttırdı. Ayrıca cep telefonunun az ışık olan yerlerde de kaliteli çekim yapması sağlandı.

Bu yeni güncelleme ile birlikte, P30 Pro modellerinin değişen son özelliği de parmak izi tarayıcısı oldu. Her ne kadar ürünü kullanan kişilerin parmak izi konusunda herhangi bir şikayetleri olmasa bile şirket, hassasiyeti daha da arttırdı. Böylece bu model, hem çok daha iyi bir çekim yapabilirken aynı zamanda daha güvenlikli bir hale geldi.

Güncelleme şu an için Hindistan'da başladı ve yavaş yavaş diğer ülkelere de yayılıyor. Eğer bu güncellemeyi siz de alırsanız, fikirlerinizi bizimle mutlaka paylaşın.