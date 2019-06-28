Huawei P30 Satışları Rekora Doğru Koşuyor

ABD faktöründen dolayı şu an için en zorlu dönemlerini yaşayan Huawei, güçlü bir şekilde ayakta kalmayı başarıyor. Geleceği sorgulayan bir şirket olarak bilinen Huawei, 3 aydan daha kısa bir sürede 10 milyon Huawei P30 sattığını ifade etti. Bu, P20’nin 10 milyon satış rakamına ulaşmasından daha kısa sürdü.

Her ne kadar diğer akıllı telefon üreticileri hizmet odaklı olmaya başlasalar bile, Huawei yine de akıllı telefon satışlarını artırmak istiyor. P20 serisi, bundan bir önceki akıllı telefon modeliydi ve 10 milyon satış rakamına ulaşmak için 5 ay bekledi. Ancak P30 3 ay bile olmadan bu rakamı yakaladı. Huawei burada önemli bir mesaj vermiş oldu.

Huawei P30 satışları şirketin popülerliğini ortaya koyuyor

Her ne kadar Huawei'nin son zamanlarda popüler olduğu düşünülse bile, aslında şirket temel altyapısını uzun bir süre kurmaya çalıştı. Huawei cep telefonlarının tüm Google ve Android engellemelerine rağmen daha da popüler olması, rakipleri açısından ürkütücü.

ABD yasağı olmasına rağmen böyle bir satış rakamı yakalanması doğal olsa bile, yine de atlanmaması gereken bir detay var. Huawei P30 modelleri, Google Play Store özelliklerinden yararlanabilecek. Aslında şu an için Huawei’nin henüz ambargo yediğini söyleyemeyiz. Ancak buna rağmen müşterilerin korkmadan Huawei P30 modellerinden alması, şirketin geleceği açısından önemli bir işaret.

Huawei eğer işletim sistemi kurmayı başarırsa, Android için rakip olabilir. Peki sizce de Huawei tüm bu ambargolara rağmen yüksek satış rakamlarını yakalamaya devam edebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.