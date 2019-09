Huawei P30 Serisi, 6 Ayda 16 Milyondan Fazla Sattı

Huawei P30 serisi büyük başarıya imza attı. Huawei Berlin'de düzenlenen IFA 2019 Fuar'ında P30 serisinin şimdiye kadarki en popüler P serisi olduğunu söyledi ve P30 serisinin satış rakamını açıkladı.

Huawei P30 serisi 6 ayda 16.500.000 adet sattı ve Huawei %53 global satış başarısı yakaladı. Tüketicilerin P30 serisini fiyatı uygun olduğu için tercih ettiği söyleniyor.

The #HUAWEIP30 Series is our most popular EVER! 😍#RethinkEvolution #HuaweiIFA2019 #IFA19 pic.twitter.com/jVQi0yf7Fy