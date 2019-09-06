Huawei P30 Serisi, 6 Ayda 16 Milyondan Fazla Sattı

Huawei P30 serisi büyük başarıya imza attı. Huawei Berlin'de düzenlenen IFA 2019 Fuar'ında P30 serisinin şimdiye kadarki en popüler P serisi olduğunu söyledi ve P30 serisinin satış rakamını açıkladı.

Huawei P30 serisi 6 ayda 16.500.000 adet sattı ve Huawei %53 global satış başarısı yakaladı. Tüketicilerin P30 serisini fiyatı uygun olduğu için tercih ettiği söyleniyor.

Huawei ayrıca IFA 2019'da P30 Pro'nun Mystic Blue ve Misty Lavender olarak adlandırılan iki yeni renk seçeneğini tanıttı ve P30 Pro'ya Android 10 güncellemesinin geleceğini açıkladı.

Huawei P30 Pro, 6.4 inçlik Full HD+ çözünürlük sunan OLED ekrana sahip. Gücünü Kirin 980 yonga setinden alan Huawei P30 Pro'da 6/8 GB ve 128/256/512 GB dahili depolama alanı bulunmakta.

Cihazın ön tarafında 32 megapiksellik f/2.0 ön kamera sensörü bulunmakta. Akıllı telefonun arka tarafında ise şu kamera sensörleri yer almakta: 40 MP (OIS, f/1,6) + 20 (geniş açı, f/2.2) + 8 MP (f/3.4) 10x Hybrid Zoom + ToF.

4200 mAh bataryadan beslenen P30 Pro'da 40 Watt'lık Huawei SuperCharge Teknolojisi yer almakta.