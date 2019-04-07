Huawei P30 Serisi Çok Güçlü Bir Snapchat Kamerasıyla Geliyor

Akıllı telefonlar içerisinde, kamerasıyla oldukça büyük bir başarı yakalayan Huawei; yeni P30 serilerinde üst düzey Snapchat kamerasına sahip olacak. Supercamera Phone serisi olarak da adlandırılan bu modeller, Huawei P30 modellerinin tamamında bulunacak.

Akıllı telefonlarda fotoğraf ve video çekmenin artık bambaşka bir noktaya geldiğini söyleyebiliriz. Nikon ve Canon gibi profesyonel fotoğraf makinesi üreten şirketler bile bu gelişme karşısında oldukça zorlanıyor.

Huawei P30 serisi üst düzey çekim kalitesi sunacak

Bu yeni özelliklerin daha iyi anlaşılması açısından Huawei P30’un özelliklerini tekrar hatırlayalım;

6.47 inç Full HD+ (2340 x 1080 piksel) OLED HDR Ekran

Huawei Kirin 980 işlemci (2 x Cortex A76 2.6 GHz + 2 x Cortex A76 1.92 GHz + 4 x Cortex

A55 1.8 GHz) işlemci, 720 MHz ARM Mali-G76MP10 GPU

8 GB LPDDR4x RAM, 128GB / 256GB / 512GB, NM kartl (en fazla 256 GB)

Android 9.0 (Pie), EMUI 9.0

40MP f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera, OIS, 20MP Ultra Geniş Açılı kamera f/2.2 , 8MP Telefoto f/2.4, 10x Hibrit Yakınlaştırma, ToF 3D kamera

32MP ön kamera

Diğer birçok alanda Huawei şirketi rekabet etmekte zorlansa bile, kamera konusunda gücünü korumayı başarıyor. Üst düzey çözünürlük ve gelişmiş video stabilizasyonu sayesinde yeni Huawei kameraları, Snapchat gibi uygulamaları büyük ölçüde kaldırabilecek.

Snapchat ile ilgili en çok gelen şikayetlerden bir tanesi de; sürekli olarak donmasıydı. Ancak yeni P30 serisi sayesinde artık bu problem ortadan kalkmış olacak. Kameraların yazılım açısından üst düzey olması, bundaki en önemli etkenler arasında yer alıyor. Sizce Huawei, kamera alanında başarıya ulaşabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.