Huawei, P30 Serisi ile 85 Günde 10 Milyonluk Satış Yaptı

Hatırlarsınız ki geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump basın toplantısında, ABD şirketlerinin Huawei ile olan iş birliklerine devam edebilecekleri söylemişti. Bugün ise Huawei, bu yılın ilk 5 ayında toplam 10 milyonluk satış rakamını aştığını duyurdu.

Huawei Satış Rekoru Kırıyor!

Huawei'nin Mart ayında tanıttığı P30 serisi ise 85 günde toplam 10 milyondan fazla satarak, Huawei'nin amiral gemisi akıllı telefonları arasında 3 aylık sürede en fazla satan cihaz rekorunu kırdı.

Mobil Dünya Kongresi Shanghai Küresel Cihaz Zirvesi'nde konuşan Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Cihazlar Başkanı Kevin Ho, şunları söyledi: "30 Mayıs günü Huawei’nin akıllı telefon sevkiyatları, 2018 yılından çok daha kısa süre içinde 100 milyon cihazı aştı. P30 serisinin 10 milyon cihaz satış rakamı piyasaya çıktığından 85 gün sonra, P20 serisine göre 62 gün daha önce gerçekleşti."

Bildiğiniz üzere SuperSensing Leica dörtlü kamera ve 10 kat hibrit zoom gibi özelliklerle öne çıkan Huawei’nin P30 serisi akıllı telefonları, piyasada bulunduğu yaklaşık 3 aylık dönemde "2019’un En İyi Amiral Gemisi" ve "Fotoğrafçılık İçin En İyi Telefon" ödüllerini de almıştı.

Huawei'de İşler Düzeliyor!

ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere, ABD cephesinden son bir haftada gelen güzel haberler Huawei’ye yönelik yaptırımların biteceğini göstermekte. İlerleyen zamanlarda hep birlikte konunun nasıl bir hal aldığını göreceğiz.

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