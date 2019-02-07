Huawei P30'un Lansman Tarihi 'Yanlışlıkla' Belli Oldu

Huawei’in yeni amiral gemisini bu ay tanıtmasını bekliyorsanız, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Barcelona’da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’ni (MWC) pas geçecek olan Çinli teknoloji devi, Huawei P30’un lansmanının Mart ayında Paris’te gerçekleştirileceğini açıkladı.

Akıllı telefon piyasasındaki bazı şirketler, en yeni ürünlerini göstermek için genellikle MWC sahnesini kullanıyor; ancak diğer firmaların gölgesinde kalmamak için bunu tercih etmeyen markalar da bulunuyor. Huawei bu yaklaşımı benimseyen firmalardan bir tanesi.

ABD başta olmak üzere birçok Batı ülkesinde yaşadığı yasal problemlere rağmen dünyadaki en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumunda olan şirket, Apple’ın ardından Samsung’u da geçmek istiyor. Şirket, aralık ayında yayınladığı dördüncü çeyrek raporunda, 2019’un sonunda dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olmayı hedeflediğini söylemişti.

Huawei, 2018’de çıkardığı P20 ve Mate 20 modellerinin yanı sıra, alt markası Honor’un uygun fiyatlı kaliteli telefonlarıyla pazarın büyük bir bölümünü elinde bulunduruyor.

Fakat Çinli şirket, son dönemde birbiri ardına gelen haberlerle sarsıldı. Aralık 2018’de Huawei’in Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou, ABD’li yetkililerin isteği üzerine Kanada’nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı.

Son olarak, satış direktörünün Pekin hükümeti adına casusluk yaptığı iddiasıyla Polonya’da tutuklanmasıyla yeni bir şok yaşayan Huawei, üzerindeki kara bulutları yeni amiral gemisi P30 ile dağıtmak istiyor.

Çinli şirket, yayınladığı bir basın açıklamasında yanlışlıkla P30’un lansman tarihini paylaştı. Buna göre şirket, yeni amiral gemisini beklenildiği gibi Barcelona’daki MWC 2019’da değil, mart ayında Paris'te düzenleyeceği özel bir etkinlikte duyuracak.

Huawei P30 modelinden gelen son raporlar, telefonun üçlü kamera kurulumuna sahip olabileceğini; Pro modelinde ise bu sayının dörde kadar yükseldiğini işaret ediyor.