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Huawei P30 ve Huawei P30 Pro Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Huawei p30 türkiye fiyatı
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Mobil

Dün yapılan toplantı ile tanıtılan Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin en yeni telefon modelleri Huawei P30 ve Huawei P30 Pro, oldukça beğenilmişti. Özellikle kamera yetenekleriyle dikkat çeken telefonlar için beklenen açıklama yapıldı. Huawei P30 ve Huawei P30 Pro Türkiye fiyatı belli oldu.

Türkiye’nin en önemli e-ticaret sitelerinden bir tanesinde,  Huawei P30 ve Huawei P30 Pro ön siparişe açıldı. Ön sipariş ile telefonların Türkiye fiyatı gün yüzüne çıkarken, ön sipariş fırsatları da görülmüş oldu.

Huawei, amiral gemisi sınıfına sokabileceğimiz yeni modellerinden P30’da, 6.1-inç büyüklüğünde OLED ekran kullanmıştı. P30 Pro modelinde ise OLED ekran kulalnımı devam ederken, ekran boyutu 6.3-inç büyüklüğüne ulaşmıştı. İlk modelinde 6GB RAM kullanan ikinci modelinde ise 8GB RAM tercihi yapan Çinli şirket, asıl cephanesini kamera konusunda harcamıştı. Her iki modelinde de üç arka kameraya yer veren Huawei, ana kameralarda 40MP lens seçeneği sunmuştu. Bunların yanına iki kamera daha ekleyen şirket, ortaya son dönemlerin en iyi fotoğraf ve video kabiliyetine sahip cihazlarından birini ortaya çıkarmıştı.

Hemen aşağıda yer alan telefonların fiyatlarının ön sipariş fiyatları olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yani ön sipariş sürecinden osnra P30 ve P30 Pro'nun Türkiye fiyatları daha da yukarıya çıkaiblir. Ayrıca telefonu ön sipariş yapanlara Huawei Watch GT akıllı saat hediyesinin olduğunu ve akıllı saatin yanı sıra 3 ay boyunca ekran krıılma garantisinin de ücretsiz olarak sunulduğunu hatırlatalım.

huawei p30 ön sipariş

Huawei P30 ve Huawei P30 Pro Türkiye fiyatı

  • Huawei P30 128GB - 5.699TL
  • Huawei P30 Pro 128GB - 6.999TL
  • Huawei P30 Pro 256GB - 7.999TL

Huawei P30 ve Huawei P30 Pro Özellikleri

 

Huawei P30 özellikleri

Huawei P30 Pro özellikleri
Ekran 6.1-inç düz OLED ekran
19.5:9 oran
2,340 x 1,080 çözünürlük		 6.47-inç kıvrımlı OLED ekran
19.5:9 oran
2,340 x 1,080 çözünürlük
İşlemci HiSilicon Kirin 980 HiSilicon Kirin 980
Bellek 6GB 8GB
Depolama Alanı 128GB
 		 128GB / 256GB / 512GB
 
Dosya Sistemi EROFS EROFS
Batarya 3,650mAh
25W Supercharge
Kablosuz Şarj Yok		 4,200mAh
40W Supercharge
15W Kablosuz şarj
Arka kapaktan şarj
Kameralar Arka:
27mm 40MP sensör, ƒ/1.6 
16mm 16MP Ultrawide sensör, ƒ/2.2 
8MP 3x telephoto sensör, ƒ/2.4 
RYB sensör
Ön:
32MP sensör, ƒ/2.0 aperture		 Arka:
27mm 40MP sensör, ƒ/1.6 
16mm 20MP Ultrawide sensör, ƒ/2.2 
125mm 8MP 5x optical periscope prism, ƒ/3.4 
Huawei TOF kamera
RYB sensör
Ön:
32MP sensör, ƒ/2.0 aperture
IP Derecesi IP53 IP68
Kulaklık Girişi Var Yok
Güvenlik Ekran altında parmakizi okuyucu Ekran altında parmakizi okuyucu
Yazılım EMUI 9.1, Android 9 Pie EMUI 9.1, Android 9 Pie
Bağlantı 2x2 MIMO (Cat.16 ile 1Gbps hıza kadar) 4x4 MIMO (Cat.21 ile 1.4Gbps hıza kadar)
Ağırlık 165g 192g
Renkler Kehribar Gündoğumu, Solunum Kristal, İnci Beyazı, Aurora, Siyah Kehribar Gündoğumu, Solunum Kristal, İnci Beyazı, Aurora, Siyah

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