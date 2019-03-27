Dün yapılan toplantı ile tanıtılan Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin en yeni telefon modelleri Huawei P30 ve Huawei P30 Pro, oldukça beğenilmişti. Özellikle kamera yetenekleriyle dikkat çeken telefonlar için beklenen açıklama yapıldı. Huawei P30 ve Huawei P30 Pro Türkiye fiyatı belli oldu.

Türkiye’nin en önemli e-ticaret sitelerinden bir tanesinde, Huawei P30 ve Huawei P30 Pro ön siparişe açıldı. Ön sipariş ile telefonların Türkiye fiyatı gün yüzüne çıkarken, ön sipariş fırsatları da görülmüş oldu.

Huawei, amiral gemisi sınıfına sokabileceğimiz yeni modellerinden P30’da, 6.1-inç büyüklüğünde OLED ekran kullanmıştı. P30 Pro modelinde ise OLED ekran kulalnımı devam ederken, ekran boyutu 6.3-inç büyüklüğüne ulaşmıştı. İlk modelinde 6GB RAM kullanan ikinci modelinde ise 8GB RAM tercihi yapan Çinli şirket, asıl cephanesini kamera konusunda harcamıştı. Her iki modelinde de üç arka kameraya yer veren Huawei, ana kameralarda 40MP lens seçeneği sunmuştu. Bunların yanına iki kamera daha ekleyen şirket, ortaya son dönemlerin en iyi fotoğraf ve video kabiliyetine sahip cihazlarından birini ortaya çıkarmıştı.

Hemen aşağıda yer alan telefonların fiyatlarının ön sipariş fiyatları olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yani ön sipariş sürecinden osnra P30 ve P30 Pro'nun Türkiye fiyatları daha da yukarıya çıkaiblir. Ayrıca telefonu ön sipariş yapanlara Huawei Watch GT akıllı saat hediyesinin olduğunu ve akıllı saatin yanı sıra 3 ay boyunca ekran krıılma garantisinin de ücretsiz olarak sunulduğunu hatırlatalım.

Huawei P30 ve Huawei P30 Pro Türkiye fiyatı

Huawei P30 128GB - 5.699TL

Huawei P30 Pro 128GB - 6.999TL

Huawei P30 Pro 256GB - 7.999TL

Huawei P30 ve Huawei P30 Pro Özellikleri

Huawei P30 özellikleri Huawei P30 Pro özellikleri