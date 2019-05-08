Huawei P30 ve P30 Pro’dan Sonra P30 Lite da Türkiye’ye Geliyor!

Çinli teknoloji devi ve akıllı telefon üreticisi Huawei, geçtiğimiz haftalarda yeni amiral gemileri Huawei P30 ve P30 Pro’yu dünya genelinde ve Türkiye’de satışa sunmuştu. Aslında P30 Lite modelinin de aynı anda piyasaya sürüleceği sanılıyordu fakat Huawei bir süredir bu modelden hiç bahsetmedi. Nihayet şimdilerde Huawei’den beklenen açıklama geldi ve P30 Lite’ın Türkiye’de de satışa sunulacağı duyuruldu.

Şirketin 'Lite' etiketli en yeni modeli olan ve Mayıs ayı sonuna kadar Türkiye’de satışa sunulması beklenen Huawel P30 Lite, özellikle 48 MP çözünürlüklü kamerasıyla dikkat çekecek.

Huawei P30 Lite’ın teknik özelliklerinden bahsedecek olursak; 128 GB dahili hafıza ve 4 GB RAM ile birlikte gelen telefon, gücünü şirketin kendi işlemcisi olan Kirin 710 işlemcisinden alıyor. Aynı anda iki uygulamayı birden kolayca ekranda aktif olarak çalıştırabilen 6.15 inç'lik bir ekrana sahip olan ve bu sayede 2312x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunan cihazda, kenarları kıvrımlı bir 3D arka panel bulunuyor. Ayrıca içeriğin engellenmeden görüntülenmesini sağlayan Dewdrop ön kamera tasarımı da işlevselliği arttırıyor.

Huawei P30 serisi denilince akıllara ilk gelen şey ise telefonun üstün kamera özellikleri oluyor. 48 MP çözünürlüklü f/1.8 kamera, 120 derece ultra geniş açılı 8 MP çözünürlüklü kamera ve derinlik algılayan 2 MP çözünürlüklü kameralardan oluşan üçlü kamera kurulumuyla gelen Huawei P30 Lite, yapay zeka destekli 24 MP çözünürlüklü f/2.0 selfie kamerası ile de fark yaratıyor.

9 volt ve 2 amperlik 18 W/h güç sağlayan C tipi USB uyumlu Quick Charge adaptörü ile birlikte gelen P30 Lite, 3340 mAh’lik bir bataryadan enerji alıyor. Tüm bunlar telefonun çok kısa bir sürede şarj olabildiği anlamına geliyor.

Heyecanla beklenen ve ülkemizde de satılacak olan Huawei P30 Lite’ın Mavi, Siyah ve Beyaz renk seçenekleri bulunuyor. Mayıs ayı içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen telefonun fiyatı ise henüz bilinmiyor.