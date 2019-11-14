Huawei P30 ve P30 Pro EMUI 10 Güncellemesine Kavuşmaya Başladı

Huawei'nin geçtiğimiz aylarda tanıttığı akıllı telefon modelleri olan P30 ve P30 Pro, EMUI 10 güncellemesi almaya başladı. EMUI 10 ile birlikte cihazlara pek çok yeni özellik geliyor. Gelin hep beraber EMUI 10 ile cihazlara gelen yeniliklere yakından bakalım.

4.47 GB boyutunda olan yeni EMUI 10 güncellemesi ile birlikte cihazlara karanlık mod desteği gelmekte. Karanlı mod sayesinde gece akıllı telefonla vakit geçirirken gözleriniz yorulmayacak. EMUI 10 ile beraber Huawei'nin uygulamalarında bulunan ikonlarda değişiklikler bulunmakta. EMUI 10'da uygulamaları açarken açılış efekti bulunmakta. Bu efekt ile cihazlar çok daha hoş bir görünüme sahip olacak.

Kişiler ekranı tasarımsal açıdan değişecek. Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesi ile beraber cihazların daha hızlı çalışması bekleniyor. Huawei P30 ve P30 Pro için EMUI 10 güncellemesi şu anda Avrupa'da dağıtılmaya başlandı. Avrupa'da yaşayan kullanıcılar EMUI 10 güncellemesini almaya başladı. Güncellemenin ilerleyen günlerde ülkemizde de dağıtılmaya başlanması bekleniyor.

EMUI 10 güncellemesini alacak olan cihazların listesine buradaki bağlantı yardımı ile kolayca ulaşabilirsiniz.