Huawei P40 Batarya Teknolojisine Dair Resmi Açıklama Geldi

En çok kullanılan akıllı telefon modellerinden bazılarını üreten Huawei, özellikle amiral gemisi sınıfında harikalar yaratıyordu. Çinli teknoloji devinin yeni modeli Huawei P40 merakla beklenirken, telefonun bataryasına dair kimi iddialar ortaya atılmıştı. Bugün yapılan açıklama ile Huawei P40 modelinin grafen batarya kullanmayacağı açıklandı.

Yaklaşık üç gün önce Huawei Fransa tarafından yanlışlıkla paylaşılan bir P40 görselinde, Huawei P40 modelinin grafen batarya kullanacağı bilgisi yer alıyordu. Paylaşıldıktan kısa bir süre sonra silinen görselde, telefonun kameralarına dair bilgiler yer alırken, batarya teknolojisinde de değişikliğe gidildiği belirtilmişti. Halihazırda kullandığımız lityum-iyon tabanlı bataryalardan oldukça farklı olan ve telefonların yüzde 0'dan yüzde 100'e sadece 45 dakikada şarj olmasını sağlayan teknoloji, birçok kullanıcıyı heyecanlandırmıştı.

Huawei bugün yaptığı resmi açıklama ile Huawei P40 modelinin grafen batarya kullanmayacağını kesin bir dille söyledi. Lityum-iyon pille kullanıcılarla buluşacak olan P40 modelinin resmi tanıtımının ise ilerleyen günlerde yapılacağını aktarıldı.