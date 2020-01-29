Huawei P40 Fiyatı ile Cepleri Yakacak!

Huawei önümüzdeki dönemlerde yeni amiral gemisi ailesi ile karşımıza çıkacak. Huawei P40 ile ilgili ortaya atılan söylentiler, fiyatın pek de ucuz olmayacağını işaret ediyor.

Beklentilerin Tersinde Fiyat

Huawei bildiğiniz üzere son birkaç aydır önemli sorunlarla baş ediyor. Başta Google uygulamaları ve servisleri olmak üzere yeni modellerinde önemli problemlerle başa çıkmaya çalışan şirketin rakipleri ile rekabet edebilmesi için fiyat noktasında daha uygun bir seviye belirlemesi bekleniyordu.

Eğer yeni modelin P30 ailesi ile benzer fiyatlarda ya da daha uygun olmasını bekliyorsanız, tersi yönde bazı raporlar ortaya çıktı.

Bu rapora göre Huawei P40 varyasyonlara bağlı olarak 520 dolar ila 960 dolar arasında bir fiyatlandırmaya sahip olacak. Huawei P30 ise yaklaşık olarak 910 dolar fiyat etiketine sahipti.

Ancak, Huawei P40 Pro ile ilgili söylentiler yaklaşık 660 dolar ila 1.100 dolar arasını işaret ediyor. Tekrar belirtmeliyiz ki bu fiyat aralığı seçilen varyasyona bağlı olarak (RAM ve depolama vb.) değişecektir. Huawei P30 Pro'nun yaklaşık 1.140 dolar olduğunu düşünürsek, bu modelin selefinden daha uygun olacağını göreceğimiz anlamına geliyor.

Son olarak bir de Huawei P40 Pro Premium Edition var ki bunun fiyatının da 1.320 dolar olacağı belirtilmekte. En azından fiyat açısından iPhone 11 Pro Max ile rekabet edecek gibi gözüküyor.

Başarılı Olabilecek mi?

Akıllı telefonlar genellikle farklı bölgelerde farklı fiyat etiketleri ile karşımıza çıkar. Bu nedenle para birimi dönüştürmeleri genellikle çok kaba tahminler sunar. Buna ek olarak sızıntıların doğru olup olmadığına yönelik bir bilgimiz de yok ki, bu da bizim bu sızıntılara biraz daha uzaktan yaklaşmamıza olanak sunuyor.

Huawei P40 serisi en temel şekilde Google uygulama ve servislerinden yoksun olacak. Huawei'nin kendi ekosistemini oluşturma noktasında emin adımlarla ilerlediğini biliyoruz. Ancak bunun önümüzdeki yıl kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı hakkında yorum yapmak oldukça güç. Üstelik bunun lansmana kadar yetişip yetişmeyeceğinden de emin değiliz.

Yeni modellerin Google uygulamaları ve servislerinden yoksun olması tüketiciler nezdinde pek hoş değil. Bu nedenle şirketin kullanıcıları kendisine çekmek amacı ile gerçekten rekabetçi bir fiyat ile karşımıza çıkmasını beklerdim. Ancak bunun yerine geçtiğimiz senenin fiyatlarının uygulanması satın alma tarafında sıkıntılar yaratabilir.

Yine de bunların doğru olup olmadığını muhtemelen mart ayında yapılacak olan lansman ile birlikte öğrenmiş olacağız. Peki siz önceki modellerin çıkış fiyatlarından yeni modelleri almak ister misiniz? Burada alternatif modellere mi yönelirdiniz yoksa tercihiniz Huawei tarafında mı olurdu? Hemen aşağıdan yorum yapabilir, görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.