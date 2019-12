Huawei’nin 2020’de tanıtması beklenen akıllı telefon modeli Huawei P40 göründü. Kamerasıyla kullanıcıların beğenisini toplayan P30’un yenilenen modeli olarak görülen Huawei P40’ın teknik özelliklerinin bir kısmı şimdiden belli oldu.

Mayıs ayından bu yana Amerika’nın ambargo uygulaması nedeniyle Google ile sorunlar yaşayan Çinli üretici Huawei, yeni mobil işletim sistemi HarmonyOS ile gelmesi muhtemel P40 ve P40 Pro modelini 2020’nin başlarında tanıtabilir.

Şirketin yeni amiral gemisi akıllı telefonu olacak olan P40 serisinin tasarımını merak edenleri heyecanlandıracak yeni bir görsel paylaşıldı. GizChina tarafından paylaşılan görselde Huawei P40’ı yan profilden görüyoruz. Bu açıdan tek anlaşılabilen Huawei’nin telefonun kenarlarından kavisli ekran tasarımını koruyacağı ve kamera çıkıntısına bakılırsa dört kamera kurulumu olabilir. Donanımsal olarak P40’ın sadece ekranına ilişkin bilgiler paylaşılmış durumda. 6.57 inç 2K/FHD+ çözünürlüklü, HDR, DCI-P3 renk gamına destek veren Waterfall AMOLED ekranla gelmesi beklenen telefonda yüksek ihtimal Google Play Servisleri kullanılamayacak. 2020 modellerine hayat verecek olan HarmonyOS’in nasıl bir deneyim sunacağını önümüzdeki yıl göreceğiz.

6.57" pph, 2K/FHD+, HDR, DCI-P3, WF AMOLED Display

