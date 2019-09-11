Huawei P40, HarmonyOS ile mi Gelecek? En Önemli İsim Açıkladı

Huawei'nin önümüzdeki hafta tanıtacağı yeni Mate serisinin, güçlü özelikleri ve kamerası ile dikkatleri çekmesini bekliyoruz. Ancak Mate 30 modelleri henüz tanıtılmadan, gözler P40 serisine yönelik iddialara çevrildi. Huawei'nin en yetkin ismi, Huawei P40'ın HarmonyOS ile geleceğine yönelik iddiaları cevapladı.

Amerika ile yaşanan sorunlardan sonra şirketin Google servislerine erişimi kısıtlanmıştı. İlk kez Huawei Mate 30 ailesine yansıyacak olan bu durum, kullanıcılar için iyi bir gelişme değil. Şirket alternatif uygulamalar ile bu sorunların üstesinden gelecek olsa da, kullanıcı alışkanlıklarında yaşanacak değişikliklerin nasıl karşılanacağı bilinmiyor.

Bu tip durumlarda sık sık gündeme gelen HarmonyOS, her defasında farklı açıklamalara maruz kalıyor. İlk başlarda akıllı telefonlarda kullanım için hazır olduğu belirtilen işletim sisteminin, daha sonra akıllı telefonlar için uygun olmadığı belirtilmişti. Geçtiğimiz süreçte Huawei P40 serisinde yüksek ihtimalle HarmonyOS kullanılacağını belirten Huawei CEO'su Richard Yu'nun açıklamasının ardından, şirketin kurucusundan aksi yönde bir açıklama geldi.

Huawei Kurucusu Ren Zhengfei, işletim sisteminin akıllı telefonlar için hala hazır olmadığını söyledi. Bu durum için öncelikle bir uygulama ekosistemi oluşturmanın gerektiğini belirten Zhengfei, bunun birkaç yıl sürebileceğini de ekledi. Kısa süre içerisinde yeterli bir ekosistemin kurulmasının mümkün olmadığını belirten Zhengfei, bunun için zamana ihtiyaç duyduklarını belirtti.