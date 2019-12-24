Huawei P40 için Resmi Açıklama Geldi

Dün Huawei Fransa tarafından resmi Twitter hesabı aracılığı ile yapılan paylaşımda yeni modelin grafen batarya ile geleceği belirtilmişti. Ancak görünüşe göre bazı yanlışlıklar var.

Resmi Açıklama Geldi: Doğru Değil

Dün yapılan bu paylaşımın ardından ortalık bir miktar gerilmişti. Çünkü atılan tweet pek çok soru işaretini beraberinde getirse de hiçbirine yanıt verilmiyordu. Güvenilir sızıntıları ile tanınan Ice Universe bu konu hakkında "Bu şu anda imkansız bir teknoloji." şeklinde yorum yapmıştı.

Bununla beraber şirketin attığı tweet başka sorunlar ile de gündeme geldi. Bunlardan dört tanesine sırasıyla bakalım.

Öncelikle paylaşımı yapılan bu model henüz resmi olarak tanıtılmamış bir model. Şirketin henüz duyurulmamış bir cihaz hakkında yorum yapması pek de mantıklı değil.

bir model. Şirketin henüz duyurulmamış bir cihaz hakkında yorum yapması pek de mantıklı değil. Yeni modelin şu ana kadar hiçbir cihazda kullanılmamış olan grafen batarya teknolojisini içerdiği iddia edildi.

olan grafen batarya teknolojisini içerdiği iddia edildi. Arka planda yer alan P40 görselleri, hayranlar tarafından yapılan bir görüntü olması ile dikkatleri çekti.

bir görüntü olması ile dikkatleri çekti. Şirketin Fransa ayağı yapılan paylaşımı çok kısa bir süre sonra kaldırdı ve sessizliğe büründü.

Bu durumun ardından açıklama yapan yetkililer bazı yanlışlıkların olduğunu, teknolojinin halen kullanıma hazır olmaktan çok uzak olduğunu ve bir süre daha beklememiz gerektiğini söyledi. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre grafen bataryalar için en yakın tarih 2021 yılı olacak. Bu senaryonun en iyi senaryo olduğunu vurgulayalım.

Her durumda grafen bataryanın ortaya çıkmasının nelere yol açacağını ve bu sihirli malzemenin neler yapabileceğini göremiyoruz. Şu anki iddialar yüksek hızlı şarj, minimum batarya eskimesi ve daha büyük kapasite vaat ediyor.