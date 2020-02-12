Huawei P40 ile Çekilen İlk Fotoğraf Sızdırıldı

Huawei'nin çok yakında tanıtacağı yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Huawei P40 ile çekilen bir fotoğraf Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo üzerinden paylaşıldı. Gelin hep beraber Huawei P40'ın nasıl olacağına yakından bakalım.

Huawei P40 Nasıl Olacak?

Huawei P40 serisinin gücünü 5G teknolojisii destekleyen Kirin 990 yonga setinden alması bekleniyor. Huawei P40'ın arka tarafında 5 adet kamera sensörü olması bekleniyor. Bu kamera sensörlerinin özellikleri hakkında henüz herhangi bir detay bulunmuyor. Hemen aşağıdan Huawei P40 ile çekilen fotoğrafa göz atabilirsiniz.

Resimde yer alan kuşun tüm detayları net olarak görülebilmekte. Huawei, yeni akıllı telefon modelini 2020 yılının Mart ayında kullanıcıların beğenisine sunacak. Huawei tüketici grubu CEO'su Richard Yu, P40 ve P40 Pro’nun Mart ayında Paris’te düzenlenecek olan bir etkinlikte tanıtılacağını söyledi.

Richard Yu açıklamasının devamında Huawei P40 ve P40 Pro'nun Android 10 işletim sistemi ile geleceğini ancak Google servislerinin yer almayacağını duyurdu. Huawei P40 serisinde Google servisleri ne yazık ki yer almayacak. ABD, bildiğiniz üzere Huawei'yi Pekin hükümeti adına casusluk yaptığı için kara listeye almıştı. Yaşananların ardından Google Huawei'nin lisansını elinden almıştı.