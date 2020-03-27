Huawei P40'ın En İyi Özelliklerini Gösteren Üç Tanıtım Videosu

Huawei P40 serisi kısa süre önce duyuruldu ve hemen arkasından kullanıcılarla P40’ın öne çıkan özelliklerini tanıtan videolar paylaşıldı. Şimdiye kadar Huawei P40 serisinin en iyi özelliklerini gösteren üç tanıtım videosu yayınlandı ve hepsi YouTube üzerinden paylaşıldı.

Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro Plus dün TSİ 16.00’da başlayan online etkinlikte tanıtıldı ve Huawei P40 serisinin özelliklerini canlı olarak sizlere aktarmıştık. Lansmanı kaçıranlar için, P40 serisinin en iyi özelliklerini hızlıca gösteren tanıtım videoları yayınlandı ancak Huawei Türkiye kanalı üzerinden değil, global kanal üzerinden paylaşıldı.

İlk video lansmanın özeti diyebiliriz. Huawei P40 serisinin öne çıkan, diğer modellerden ve rakiplerinden ayrı kılan özelliklerin yanı sıra şirketin yeni akıllı saati Huawei Watch GT2e özelliklerine, yeni kişisel asistan Celia’nın yeteneklerine, EMUI 10.1 ile gelen yeniliklere, Huawei Mobil Servisleri (HMS) istatistiklerine, Huawei telefonlarla bilgisayarlar arasındaki bağlantıyı güçlendiren yeni yazılımlara göz atıyoruz.

İkinci video temel olarak Huawei P40 özelliklerinin çoğuna dikkat çeken resmi Huawei P40 serisi tanıtım videosu. Bu video fotoğrafçılığa odaklanıyor.

Üçüncü tanıtım videosu sadece fotoğrafçılıktan bahsediyor. Huawei P40 serisi özellikle P40 Pro ve P40 Pro Plus, fotoğraf bölümünde çok şey sunuyor.

Huawei’nin amiral gemisi P40 serisi, Kirin 990 5G işlemci, OLED ekran, EMUI 10.1 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemiyle geliyor. Üç telefon da aynı ana kameraya (50 megapiksel UltraVision kamera) sahip. Bu, RYYB kurulumu ve 4’ü 1 arada piksel birleştirme sunan oldukça güçlü bir kamera. Ayrıca f/1.9 diyafram açıklığı ile birlikte geliyor. P40 Pro ve P40 Pro+ arkada periskop tarzı bir kamera ve 40 megapiksel ultra geniş kameraya sahip olmasıyla düz P40’dan ayrılıyorlar. Kamera dışında ekran noktasında da ayrılıyorlar. P40 Pro ve P40 Pro Plus, kavisli ekran sunuyor. Ekran dört taraftan kavisli. Panel 90Hz yenileme hızı sunuyor. P40 ayrıca kablosuz şarj özelliği sunmuyor ve 27W kablolu şarjı destekliyor.