Huawei P40 Yeni Kamera Sistemi İle Ses Getirecek

Huawei P40'ın üretim hattından yeni bir fotoğraf sosyal medyaya sızdı. Fotoğrafta cihazın kamera montajından bir bölüm görünüyor.

Cihazların üzerinde bulunan üç tane dairesel kesik dikkat çekiyor. Bu kesiklerin kameraya ait olduğu söyleniyor. Kesiklerin şekline bakarak, kameraların periskop telefoto olmadığını söylemek mümkün. Periskop telefoto kameralar dikdörtgen şeklinde bir alana sahipler. Dairesel kameralar P30 ve P30 Pro modellerinde olduğu gibi, diğer Pro modelleri için de uygulanacak gibi görünüyor.

Kamera bölümünde yer alan daha fazla kesik, çift LED flaşın kullanılacağına dair bir işaret. Aynı zamanda lazer verici ve alıcı kombinasyonunun da aktif olarak kullanılacağını söyleyebiliriz. Bütün bu özellikleri bir arada düşündüğümüzde, Huawei P40 Pro'nun kamera sistemini, Honor V30 PRO modeline benzetmek mümkün.

Fotoğrafta 3 tane dairesel kesik görünüyor, bu dördüncü kesiğin olmayacağı anlamına gelmiyor. Ancak şundan emin olabiliriz ki, 3 kameradan daha azı olmayacak.

Bu Yılın En İddialı Telefonu

2020 yılı için oldukça iddialı bir duruşa sahip olacağı söylenen Huawei P40 Pro'nun piyasaya çıkış tarihi Mart 2020 başı gibi tahmin ediliyor. Huawei P40 Pro teknik özellikleri ile yılın en iyi telefonu olmaya aday. Ayrıca, Google uygulamaları ve servislerine yer vermeyecek olmasının satışları nasıl etkileyeceği de merak konusu. Google servislerinin artık Huawei telefonlarında bulunmaması ile ilgili olarak Huawei CEO'su, geçtiğimiz günlerde "Dünyayı fethetmek için Google uygulamalarına ihtiyacımız yok." Şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.