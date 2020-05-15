Huawei P40 Lite 5G Duyuruldu, İşte Fiyatı ve Özellikleri

Huawei P40 ailesinin son üyesi Huawei P40 Lite 5G de duyuruldu. Avrupa’nın en uygun fiyatlı 5G telefonlarından biri olacak P40 Lite 5G’nin özellikleri haberimizde.

Huawei P40 Lite 5G Özellikleri

Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro Plus, P40 Lite ve P40 Lite E’nin ardından gelen P40 Lite 5G, Avrupa pazarına özel bir model. 24 Nisan’da duyurulan Nova 7 serisinin en ucuz modeli Nova 7 SE ile donanımsal ve tasarımsal aynı. 6.5 inç FHD+ çözünürlüğe çıkabilen delik çentikli IPS ekrana sahip. Ekranın sol üst köşesindeki delik 16 megapiksel selfie kamerasını barındırıyor. Telefonun arkasını çevirdiğimizde, 64 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş açılı, 2 megapiksel derinlik ve makro kameradan oluşan dörtlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Telefona 2.27GHz hızda çalışan, 7nm Kirin 810 işlemci güç veriyor. 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama (nanoSD ile genişletilebiliyor) ile gelen teefon, 40W hızlı şarj destekleyen 4200 mAh bataryadan güç alıyor.

Huawei P40 Lite 5G Fiyatı

Yeşil, siyah ve uzay gümüş renkleri ile bizleri karşılayan Huawei P40 Lite 5G, EMUI 10.1 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Google Play Servisleri’nin olmadığını belirtelim. P40 Lite 5G, 400 euro fiyat etiketiyle 29 Mayıs’ta satışa sunulacak.