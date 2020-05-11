Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro Plus, P40 Lite ve P40 Lite E’nin ardından bir model daha geliyor. Huawei, P40 Lite 5G adını verdiği yeni modeli Avrupa pazarında sunmaya hazırlanıyor. Tanıtım öncesinde, Huawei P40 Lite 5G özellikleri ve fiyatı sızdırıldı.

Huawei P40 serisinin en ucuz/uygun fiyatlı modeli P40 Lite, Türkiye’de 3199 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. P40 Lite, 4G bağlantısını destekleyen Kirin 810 işlemcisinden güç alıyor. Sızıntıları ile ünlü sitelerden Winfuture.de'nin haberine göre, Huawei P40 Lite 5G modeli yakında tanıtılacak.

Huawei P40 Lite 5G Özellikleri

P40 Lite 5G, 6.5 inç, 2400x1080 çözünürlüğe çıkabilen delik çentikli LCD ekrana sahip olacak. Telefonun kalbinde HiSilicon Kirin 820 5G işlemci olacak. 8GB RAM ve 256GB’a kadar depolama alanı ile gelecek telefonda dörtlü kamera sistemi (64 megapiksel f/1.8 ana, 8 megapiksel f/2.4 ultra geniş açılı, 2 megapiksel makro, 2 megapiksel derinlik sensörü) göreceğiz. P40 Lite 5G, 40W kablolu hızlı şarjı (30 dakikada yüzde 0’dan yüzde 70’e şarj) destekleyen 4000 mAh bataryadan güç alacak. EMUI 10 arayüzünü taşıyan Android 10 işletim sistemiyle gelecek telefonda Google Servisleri yüklü olmayacak.

Huawei P40 Lite 5G Fiyatı

Huawei P40 Lite 5G fiyatının 400 euro altında olması bekleniyor. Bu fiyatlandırma ile Xiaomi Mi 10 Lite 5G’ye rakip olabilir. Henüz çıkış tarihi belli olmayan telefonun yeşil (crush green), gümüş (space silver) ve siyah (midnight black) renkleri olacak.