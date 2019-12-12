Huawei P40 Lite Başka Bir Modelden Kopyalanabilir

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Mate 30 serisinin ardından gözler P40 serisine çevrildi. Huawei P40 Lite için bazı yeni söylentiler bulunuyor.

Başka Bir Modelden Kopyalanacak

Son sızıntılara göre P40 ailesi ile birkaç hafta içerisinde karşılaşmamız oldukça mümkün gözüküyor. Spotlar genelde 'Pro' modelde olsa da büyük bir kitlenin ilgisini çeken 'Lite' modellerinin de olduğunu göz önünde tutmak gerekiyor. Ortaya çıkan detaylar 2020 yılında da işlerin farklı olmayacağını göstermekte. Yani Huawei P40 Lite ile karşılaşmamız oldukça mümkün.

Ortaya atılan yeni iddialar bizi ilginç yerlere götürüyor. Söz konusu iddialara göre Huawei tarafından geçtiğimiz süreçlerde tanıtılan Nova 6 SE modeli, P40 Lite modelinin kalbi olabilir. Nova 6 SE modelinin markalandırmasında oynamalar yapmayı düşünen şirket, bu modeli P40 Lite olarak lanse edebilir.

Bu da şirketin farklı pazarlarda farklı isimlendirmeler ile telefon satmayı düşündüğünü işaret ediyor. Çinli markalarda sıkça gördüğümüz bu durum pek de şaşırtıcı değil. Peki Huawei Nova 6 SE özellikleri nasıl? Hep birlikte göz atalım.

Huawei Nova 6 SE Özellikleri

HiSilicon Kirin 810 işlemciden gücünü alan model, 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile destekleniyor. Bu depolama alanı MicroSD kart ile birlikte 256 GB kadar artırılabilmekte. Ekran tarafına baktığımızda 6,4 inç boyutunda IPS LCD ekran ile karşılaşıyoruz. Bu ekranın çözünürlüğü 1080 x 2310 piksel ve içerisinde delikli ön kameraya yer veriyor.

Ön kamera 16 MP çözünürlüğünde. Ayrıca arka tarafta kare konumlandırmaya sahip dörtlü kamera kurulumu görüyoruz. 48 MP çözünürlüğündeki ana kameranın 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü ile desteklendiğini de söyleyelim.

4,200 mAh kapasitesinde batarya ile kutudan çıkan Nova 6 SE, 40W hızlı şarj teknolojisi ile de dikkatleri çekiyor.