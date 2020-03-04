Huawei P40 Lite E Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, P serisinin tanıtımına kısa bir süre kala yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Gelin hep beraber Huawei P40 Lite E modeline yakından bakalım.

Huawei P40 Lite E Özellikleri ve Fiyatı

6.39 inç HD+ çözünürlük sunan ekrana sahip olan Huawei P40 Lite E, gücünü Kirin 810F yonga setinden alıyor. Akıllı telefonda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Depolama alanı MicroSD kart yardımı ile 512 GB'a kadar artırılabilmekte.

Huawei P40 Lite E'nin arka tarafında 48 MP ana, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü olmak üzere üç adet kamera sensörü yer almakta. Ön tarafta ise bizleri bir adet 8 MP'lik kamera sensörü karşılamakta. 4.000 mAh bataryadan beslenen Huawei P40 Lite E, Android 9 işletim sistemi ile kutudan çıkmakta. Cihazda Google servisleri ne yazık ki yer almıyor.

Siyah ve Mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelen cihaz Polonya'da 699 zloty (180 dolar) fiyat etiketi ile ön siparişe açıldı. 180 dolar şu anki kur ile 1.097 TL'ye tekabül etmekte. Bildiğiniz üzere bu fiyata vergiler dahil değil. Huawei P40 Lite E'nin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmezliğini korumakta.

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